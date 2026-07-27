‘Grand Prix’ anuncia a sus invitados para hoy, lunes 27 de julio

El mes de julio ha traído muchas alegrías a La 1 de Televisión Española, de eso no cabe duda. Tras finalizar la emisión del Mundial de Fútbol 2026, donde la Selección Española ha sido la flamante ganadora, la cadena ha vuelto con su programación habitual. Por ello, como cada lunes desde el pasado día 13, Grand Prix regresa al prime time. El popular formato, presentado por Ramón García, se ha convertido en uno de los más vistos de cada verano. Y no es para menos. El programa consigue que el público logre desconectar de la rutina del día, al menos, por unas horas.

Cada semana, la audiencia tiene la oportunidad de ver cómo diversos pueblos españoles participan con el objetivo de vivir la experiencia. Este 2026, serán 12 los pueblos que veremos participar. Asimismo, según se ha podido saber, la organización ha ampliado su margen a pueblos que tengan de 3.000 a un máximo de 10.000 habitantes. Un cambio con el que han querido darle también una oportunidad a esos pueblos más pequeños. Pues, hasta la temporada anterior, la horquilla era 5.000-10.000 habitantes.

¿Qué pueblos se enfrentan hoy y en qué provincia están?

Tal y como han presentado de manera oficial, Zumarraga (Guipúzcoa) y Balanegra (Almería) son los pueblos españoles que participarán en Grand Prix. En esta ocasión, Torito será el padrino del pueblo almeriense, mientras que Garbiñe Muguruza apadrinará a los vascos. Asimismo, los equipos intentarán alzarse con la victoria para poder convertirse en el segundo pueblo clasificado de esta edición. Una ardua batalla que promete no dejar indiferente a nadie.

Junto con Ramón García, Lalachus, Gorka Rodríguez y Wilbur serán los encargados de recibir a los equipos. Pues, tendrán que hacer frente a doce pruebas arrolladoras que prometen mucha diversión, puesto que se podrá ver cómo juegan a Pasión de capitanes, Troncos locos, Acupuntura de Altura (una de las grandes novedades), Hormigas para siempre, Pingüinos matemáticos, Ardillas pillas, Patata caliente, Recoge cocos, La cucaña o Tiro al pingüipato.

¿Cómo ver en directo la nueva entrega de ‘El Grand Prix’?

Para poder ver en directo Grand Prix, tan solo es necesario tener sintonizada La 1 de Televisión Española en la televisión. Así pues, a partir de las 21:45h, hora antes en las islas Canarias, los espectadores tienen la oportunidad de ver el programa. Eso sí, en el caso de querer verlo online también hay opciones. Y es que, gracias a la plataforma de RTVE Play se puede seguir el formato sin ningún tipo de problema. Para ello, tan solo es necesario descargarse la aplicación desde el dispositivo deseado y buscar el apartado de Grand Prix. ¡No te lo puedes perder!