‘Grand Prix’: ¿qué pueblo ganó ayer, lunes 13 de julio?

El pasado lunes 13 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del estreno de la nueva temporada de El Grand Prix. En el primer programa de la decimoctava edición, los pueblos protagonistas eran Polinyà (Barcelona) y Cantalejo (Segovia). Entre otras tantas cuestiones, los más fieles seguidores de este concurso fueron testigos de uno de los momentos más esperados. ¿A qué nos referimos, exactamente? A la recuperación de una de las pruebas más icónicas de su historia, como es la de la cucaña. Un año más, Ramón García volvió a ponerse al frente de este programa como presentador. Fue él quien anunció, de hecho, el regreso de este sorprendente juego después de que la dirección atendiera las peticiones de la audiencia del concurso.

Cabe destacar que, en esta nueva edición de El Grand Prix, contaba con otra novedad, y es la incorporación, por primera vez, de un copresentador masculino, como es Gorka Rodríguez. El de Vitoria, que trabajó en Happy FM como locutor del programa Fuerza G antes de dar el salto a Cadena 100 y a Radio Nacional de España, se sumó al equipo junto a Lalachus. La colaboradora de La Revuelta ha repetido en El Grand Prix después del excepcional trabajo que hizo en la temporada pasada. Para esta primera entrega de 2026, en la que se enfrentaron Polinyà (Barcelona) y Cantalejo (Segovia), los padrinos fueron Boris Izaguirre y Valeria Ros. Ambos hicieron todo lo que estuvo en su mano para tratar de ayudar a los municipios en la medida de lo posible, pero solo uno de ellos iba a convertirse en el ganador de la noche.

Es importante tener en cuenta que, el pasado lunes 13 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de otra de las grandes novedades de este año. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de dar mucho más protagonismo al espacio previo al inicio de las pruebas.

Y es que, antes del comienzo de la competición, Ramón García comenzó el programa saludando a los concursantes y presentando a los colaboradores. En este tramo, se desarrolló la prueba Pasión de Capitanes, donde los padrinos de los municipios debían responder preguntas sobre los pueblos a los que representaban. ¡Una prueba de lo más divertida!

Lo mejor de todo es que el resultado de la misma daba una bonificación extra para el desarrollo del concurso. Después de dar el pistoletazo de salida, los espectadores de El Grand Prix pudieron disfrutar de varias de las pruebas más conocidas del formato, como son Los troncos locos, Los superbolos y, por supuesto, El diccionario, más allá de la ya mencionada ‘La cucaña’.

¿Quién ganó el programa de ‘El Grand Prix’ ayer, lunes 13 de junio?

La primera victoria de esta temporada fue para Polinyà. Los catalanes consiguieron imponerse a Cantalejo (Segovia) por 36 puntos a 19. Por lo tanto, se convirtieron en los primeros clasificados tras el estreno de esta nueva edición de El Grand Prix. Además, lo hicieron con una gran cifra de puntos acumulados, puesto que los que tengan más, una vez jueguen todos, serán los encargados de luchar por hacerse con el primer premio.