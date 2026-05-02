Hacienda ha recaudado en los tres primeros meses de 2026 gracias a Repsol más del doble de lo que ha ganado la propia energética en el mismo periodo. El pasado jueves la compañía presentó los resultados obtenidos de enero a marzo destacando una contribución fiscal de más de 3.350 millones de euros en 27 países, especificando que el 73% de dicha carga fiscal tuvo su origen en España, con un total de 2.450 millones de euros.

Esta cantidad supone 1.521 millones -un 263% más- que el resultado neto obtenido por Repsol hasta marzo. Un dato que es aún mayor en comparación con el resultado neto ajustado. En ese caso, teniendo en cuenta que ha obtenido un beneficio de 873 millones, la aportación fiscal de la empresa al Estado habría sido de 1.577 millones más.

Desde Repsol comunicaron que gran parte del montante se repartía entre tributos -incluido el IVA- y cargas públicas asimilables. En lo que respecta a nuestro país, específicamente apuntaron que se habría debido en gran medida a los impuestos que gravan los carburantes y que fueron aminorados a partir del 22 de marzo por las medidas aprobadas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán.

El beneficio neto, que ha aumentado un 154% con respecto a los 366 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, llega tras registrar un efecto patrimonial positivo de 593 millones de euros por la revalorización del valor de sus inventarios en un contexto marcado por la subida del precio del crudo y los productos petrolíferos tras el mencionado conflicto.

En este contexto la compañía ha advertido que ha puesto en marcha una serie de medidas para aumentar su producción de queroseno en las cinco refinerías que tiene en España. Sin ir más lejos, ha destinado 1.200 millones de euros sólo en el trimestre a incrementar sus inventarios de crudo con el fin de maximizar la materia prima disponible.

Repsol elevaría así entre un 15% y un 20% su producción de queroseno, sobre todo «de cara al verano» y tratará de poner todo de su parte, según ha explicado en un comunicado, «para salvaguardar, por ejemplo, el turismo», actividad de gran importancia para la economía española.

Un impuestazo injustificado

Con la carga fiscal que ya arrastra la compañía, tras la presentación de los resultados de la energética, el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, ha advertido de que la posible implantación del nuevo impuestazo planteado por parte de Cuerpo al sector energético sería «injustificado y contraproducente».

Asimismo ha destacado los posibles efectos negativos sobre la seguridad de suministro y la competitividad. Imaz consideró que, a pesar de que en el pasado, con la guerra de Ucrania, ya estuvo vigor una medida en esa línea, «hasta el momento no se ha visto un objetivo real para tal medida a nivel europeo».

Por ello, el ejecutivo de la principal petrolera del país confió en pensar en que «este tipo de gravámenes confiscatorios no van a aparecer esta vez ni en Europa ni en España».

En este sentido, Imaz defendió el papel de las compañías del sector petrolero, que han realizado un esfuerzo inversor en los últimos años de 15.000 millones de euros en sus refinerías para, en un momento como el actual, jugar un papel clave en el abastecimiento, especialmente en el ámbito turístico con el queroseno para aviación.

Concretamente apuntó que las energéticas han invertido «más de 1.400 millones de euros en las últimas semanas para garantizar el suministro de queroseno, para garantizar el sistema turístico español».