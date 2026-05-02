Piqué y sus directivos del Andorra amenazaron al árbitro: «Salid escoltados y ojalá tengáis un accidente»

El Andorra se expone a una sanción histórica después de sobrepasar todos los límites con el árbitro del partido ante el Albacete. Liderados por Gerard Piqué, varios miembros de la directiva del club llegaron a amenazar al colegiado Alonso de Ena Wolf. Así lo recoge un anexo del acta arbitral, añadido después del partido, puesto que los hechos tuvieron lugar cuando el equipo arbitral se marchaba ya del estadio, de camino al parking. Allí volvieron a ser increpados por el ex futbolista del Barcelona y por el director deportivo de la entidad del Principado y estuvieron a punto de ser agredidos por el presidente del club.

El acta ya recogía protestas de Piqué, que se han convertido en habituales esta temporada. Unas protestas con las que incluso intimidaba al árbitro, puesto que se dirigió a «a voz en grito», «en actitud amenazante» y «a escasos centímetros» de la cara del colegiado. Después, el empresario se quejaría en sus redes sociales. Se desconocía en ese momento que en el parking la cosa había ido a más, con los directivos del club y Piqué amenazando al colegiado y a sus asistentes, deseándoles incluso un accidente de tráfico.

«Una vez abandonado el vestuario y dirigiéndonos al parking con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Andorra presentes en todo momento, D. Gerard Piqué y D. Jaume Nogués se dirigieron a nosotros realizando de forma continuada protestas a decisiones arbitrales acontecidas en el partido. Además. D. Gerard Piqué dijo: ‘salid escoltados, no os vayan a agredir’», comienza diciendo De Ena Wolf en el anexo del acta arbitral que incorporaron después.

No queda ahí, puesto que acusa al presidente del Andorra de estar a punto de agredir al delegado informador: «Ya estando en la zona del parking el presidente del FC Andorra, D. Ferran Vilaseca, se acercó a escasos centímetros del Delegado Informador, empujándole con su pecho, cerrando el puño y levantándolo con intención de golpear, siendo detenido por la fuerza pública. Justo antes de abandonar el parking y estando ya en el vehículo arbitral, D. Jaume Nogués se dirigió a nosotros diciéndonos ‘Ojalá tengáis un accidente’».

El delegado informador también tuvo un encontronazo con Gerard Piqué, puesto que, como recoge en el anexo el colegiado, le dijo que «en otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado». Señalan también al delegado del club, Cristian Lanzante, indicando que «durante todo lo ocurrido estuvo presente» y que, en lugar de evitar que fuese a mayores, «se dedicó a realizar comentarios aumentando la tensión existente y no cumpliendo con sus funciones».