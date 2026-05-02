Qué supermercados abren en Madrid hoy 2 de mayo: horario de Lidl, Alcampo, Dia, Mercadona, Carrefour…
A pesar de ser festivo en Madrid muchos supermercados abrirán hoy sábado
El 2 de mayo es un día especial en Madrid ya que se celebra el Día de la Comunidad y como tal, es festivo aunque este año caiga en sábado. De todos modos, la capital y el resto de municipios y ciudades de la comunidad madrileña han preparado un programa de festejos importante que permitirá celebrar durante todo el fin de semana, pero en el caso de que tengas que ir al supermercado puede que te preguntes si hay alguno que esté abierto. Es normal, ya que ayer 1 de mayo fue el Día del Trabajador y la mayoría optó por cerrar, pero ¿pasará lo mismo hoy?, ¿Cuál es el horario de los supermercados de Madrid el 2 de mayo?.
Como decimos, ayer fue el Día del Trabajador y por norma general es uno de esos días en los que las tiendas y supermercados no abren sus puertas, de modo que puede que ayer te fuera algo complicado ir a hacer la compra. Sin embargo, hoy sábado, España vuelve a contar con todo el comercio abierto y en el caso de Madrid parece que no va a ser distinto. En la comunidad es festivo, pero la mayoría de supermercados apuesta por la apertura aunque eso sí, puede que se den algunos horarios reducidos por lo que conviene repasar uno a uno para saber, que nos vamos a encontrar este 2 de mayo.
Mercadona
Comenzamos este repaso al horario de los supermercados de Madrid hoy 2 de mayo hablando de Mercadona, ya que aunque la cadena de Juan Roig cierre siempre los festivos y domingos, tal y como fue el caso de ayer 1 de mayo, hoy sábado ha decidido abrir en la Comunidad de Madrid. De este modo, todas sus tiendas de España recuperan la apertura hoy sábado, aunque para Madrid el horario por lo visto será reducido, es decir, de 09:00 a 15:00 horas así que conviene asegurarse y para ello, nada mejor que consultar la tienda a la que quieras ir desde su página web donde podrás ver el horario detallado.
Aldi
Aldi es un supermercado que ayer 1 de mayo mantuvo muchas de sus tiendas cerradas mientras otras abrieron en horario reducido, pero hoy sábado parece que retoma la normalidad y como otros supermercados apuesta por abrir en Madrid en horario habitual de 09:00 a 22:00 horas. Sin embargo si tienes dudas, puedes hacer una rápida consulta en su página web.
Carrefour
Carrefour suele dar mucho más margen que otros supermercados cuando llega un día festivo. Sin embargo, ayer 1 de mayo muchas tiendas cerraron, pero este 2 de mayo opta por abrir en casi toda la Comunidad de Madrid con su horario de 09:00 a 22:00 horas a ello se le suman otras de sus tiendas de hipermercados o los Carrefour Express que siempre abren incluso en festivo, de modo que como decimos es de las opciones más factibles para hacer la compra si te quieres asegurar que va a estar abierto.
Lidl
En el caso de Lidl, muchas de sus tiendas en Madrid abrieron en horario reducido de 09:00 a 15:00 horas, pero hoy sábado 2 de mayo la cosa cambia ya que la cadena alemana opta por abrir en su horario habitual de 09:00 a 22:00 horas, aunque si deseas hacer una consulta concreta de la tienda que tengas más cerca, lo mejor es hacer como ya mencionamos y entrar en su web, ir a la sección de tiendas y buscar la que te interese.
Dia
Los supermercados DIA suelen abrir los domingos en muchos barrios de la capital y en municipios madrileños, y parece que hoy sábado 2 de mayo el horario de sus tiendas será el de los domingos, es decir, de 10:00 a 22:00 horas aunque en otras abrirá en horario reducido de 10:00 a 15:00 horas, de modo que puede ser una opción para hacer la compra del sábado, aunque para estar más seguros se aconseja hacer una rápida consulta en su página web donde puedes filtar hasta dar con la tienda que tengas más cercana, o aquella a la que quieres ir.
Alcampo
Alcampo, de igual forma que Carrefour, tiene unos horarios algo más flexibles cuando llega un día festivo. De todos modos, ayer 1 de mayo muchas de sus tiendas cerraron aunque no pasa lo mismo hoy 2 de mayo. Basta hacer una pequeña búsqueda de tiendas en Madrid para comprobar que este sábado abrirá con sus horarios habituales de 09:00 a 22:00 horas, aunque lo cierto es que también hay algunas en las que el horario puede diferir así que os aconsejamos que hagáis una consulta en la web de la tienda a la que queréis ir.
Supermercados El Corte Inglés
Los Supermercados de El Corte Inglés, al igual que sus centros, abrirán hoy 2 de mayo en Madrid aunque en un horario especial de 11:00 a 21:00 horas, mientras que los SuperCor abrirán de 09:00 a 22:00 o de 09:00 a 22:30 horas dependiendo de la ubicación. Si deseas consultar alguna tienda concreta te recomendamos usar el buscador en la web de El Corte Inglés.
BM
En cuanto a los supermercados BM es de esperar que tengan horario reducido de 09:30 a 14:30 horas aunque algunas tiendas, podrían abrir hasta las 21:00 o las 22:00 de modo que antes de acudir, se recomienda hacer una pequeña consulta en el buscador de su web.
Ahorramás
Las tiendas Ahorramás en Madrid abrirán hoy sábado aunque a diferencia de otras semanas, al ser festivo, no lo hará de 09:00 a 22:00 horas, sino que la apertura parece que será la que ya tiene los domingos, cuando abre en horario reducido de 09:00 a 15:00 horas. De todos modos, el consejo es el mismo que para el resto de supermercados y si quieres asegurarte con respecto a la tienda que tengas más cerca, lo mejor es que hagas una consulta en su web.