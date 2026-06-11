La escapada no romántica de Alice Campello y Álvaro Morata tras confirmarse su reconciliación

Álvaro Morata y Alice Campello han decidido poner tierra de por medio tras salir a la luz su nueva oportunidad como matrimonio. Hace apenas unas semanas se confirmó que el futbolista y la empresaria habían retomado su relación, una noticia que pilló por sorpresa a muchos, especialmente después de que su última separación pareciera definitiva.

Sin embargo, la pareja ha demostrado que todavía quedaban capítulos por escribir en su historia de amor. Tras meses marcados por los rumores, las idas y venidas y una enorme expectación mediática, ambos han optado por alejarse del ruido y refugiarse en uno de sus lugares favoritos: Baleares.

Como le ocurriría a cualquier pareja después de una reconciliación, Morata y Campello han preferido disfrutar de esta nueva etapa lejos de los focos, pero no solos. Junto a ellos también han estado sus cuatro hijos, convertidos en el gran nexo de unión de un matrimonio que vuelve a intentar recomponer su historia familiar.

El viaje de Alice Campello y Morata tras su reconciliación

Días después de confirmar públicamente su acercamiento durante un concierto de Bad Bunny en Madrid, donde se dejaron ver intercambiando gestos de cariño, la pareja ha disfrutado de una escapada a Menorca.

Ha sido el periodista Javi Hoyos quien, a través de sus redes sociales, ha publicado las primeras imágenes de ambos en la isla. Según explicó, las personas que captaron a la pareja aseguraban que se les veía «superrománticos» y «superenamorados» durante estos días en Baleares.

«Exclusiva primera escapada romántica de Alice Campello y Álvaro Morata. Romántica y familiar tras haber hecho público que han vuelto juntos», comenzó diciendo el comunicador, que no tardó en contextualizar la importancia de estas imágenes.

Aunque se trata de la primera escapada que trasciende desde que se hizo pública su reconciliación, Javi Hoyos matizó que probablemente no haya sido la primera desde que la pareja decidió darse una nueva oportunidad.

«Evidentemente no creo que haya sido la primera escapada familiar después de haber vuelto juntos, porque yo creo que llevan un tiempo en el que habían vuelto, pero que no lo sabíamos. Pero sí que es la primera escapada oficial después de que sepamos que han vuelto a darse una oportunidad», añadió.

El álbum de fotos de Alice en Menorca

Horas después de que estas fotografías vieran la luz, Alice Campello también quiso compartir en sus redes sociales algunos momentos de su estancia en Menorca. La empresaria publicó un carrete de imágenes junto a sus hijos, dejando constancia de los días de descanso que han disfrutado en la isla.

Eso sí, llamó la atención un detalle: aunque Morata también formaba parte de la escapada, Alice optó por no publicar ninguna fotografía junto a él. Una decisión que demuestra que, pese a haber retomado su relación, ambos continúan gestionando esta nueva etapa con cautela y sin exponer más de la cuenta su intimidad.

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Tras varios meses de altibajos, la pareja parece estar centrada en recuperar la normalidad y en disfrutar del tiempo en familia. Menorca se ha convertido así en el primer escenario público de esta reconciliación, una escapada con sabor a tercera oportunidad en la que Morata y Campello han dejado claro que, al menos por ahora, prefieren que sean los gestos —y no las grandes declaraciones— los que hablen por ellos.