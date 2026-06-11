Dani Rovira rompe su silencio sobre su ‘annus horribilis’: dos operaciones, varios días en la UCI y la muerte de su padre

Dani Rovira ha sorprendido al revelar por primera vez el delicado problema de salud al que tuvo que enfrentarse durante el pasado año. Acostumbrado a tomarse la vida con humor y a compartir siempre su lado más optimista, el actor malagueño ha confesado que 2025 fue, sin ninguna duda, el periodo más complicado de su vida. Una etapa marcada por problemas de salud, una ruptura sentimental, dificultades profesionales y la dolorosa pérdida de su padre.

El intérprete de Ocho apellidos vascos hizo esta inesperada confesión durante su participación en La Ruina, el popular podcast de Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull. Allí, el actor recordó cómo una serie de acontecimientos negativos se fueron acumulando hasta convertir aquel año en una auténtica pesadilla. «El año pasado fue el peor año de mi vida», reconoció con total sinceridad. «El curro no terminaba de ir como muy guay, tuve una ruptura, luego tuve dos operaciones, se murió mi padre… cuando el viento viene en contra… Fue un año muy catastrófico», explicó, resumiendo en pocas palabras uno de los momentos más duros que ha atravesado.

La parte más impactante de su relato llegó cuando habló de los problemas de salud que había mantenido en privado hasta ahora. Según explicó, tuvo que someterse a dos operaciones quirúrgicas debido a una complicación en una vena que derivó en la aparición de un trombo. La primera intervención tuvo lugar en julio de 2025. Los médicos consiguieron extraer el trombo, pero el proceso no fue sencillo. Rovira permaneció varios días ingresado, incluyendo una estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). A pesar de intentar restar gravedad a la situación con su característico sentido del humor, reconoció que la recuperación fue especialmente complicada. «Estuve un par de días en la UCI y otro par de días en planta. Cuando me dieron el alta era una persona totalmente desvalida. Estaba muy mal y apenas podía dar paseos de abuelo», recordó entre risas, aunque dejando entrever la dureza de aquellos días.

Sin embargo, cuando parecía que el problema había quedado atrás, recibió una noticia inesperada durante una revisión médica. Los especialistas comprobaron que el trombo había vuelto a aparecer debido a una condición estructural conocida como síndrome del opérculo torácico. La situación obligó al actor a volver a pasar por quirófano apenas unas semanas después.

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La segunda operación fue todavía más compleja. Tal y como explicó, los médicos tuvieron que retirarle parte de la primera costilla para poder acceder a la zona afectada, eliminar el trombo y colocar un dispositivo que facilitara el correcto flujo sanguíneo. Una intervención delicada que supuso un nuevo golpe físico y emocional para el humorista. Este episodio de salud llegó cinco años después de que Rovira superara uno de los momentos más difíciles de su vida. En marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia, anunció públicamente que padecía un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. Tras varios meses de tratamiento de quimioterapia, consiguió superar la enfermedad y, desde entonces, se convirtió en un ejemplo de lucha y superación para miles de personas.

Además, el actor también ha hablado en otras ocasiones de los problemas de salud mental que atravesó después de aquella etapa, llegando a reconocer públicamente que sufrió una profunda depresión. Por ello, este nuevo revés médico supuso un desafío añadido en un momento especialmente delicado de su vida.

Por si todo esto fuera poco, 2025 también estuvo marcado por acontecimientos personales dolorosos. El fallecimiento de su padre, al que dedicó una emotiva despedida pública, y una ruptura sentimental terminaron de completar un año que él mismo define como «catastrófico». Incluso relató con humor que llegó a sufrir el robo de su moto, una anécdota que hoy recuerda entre risas pero que entonces se sumó a una larga lista de problemas. Afortunadamente, Dani Rovira parece haber dejado atrás aquella etapa. Alejado de los hospitales y recuperado de sus intervenciones, el actor continúa centrado en sus proyectos profesionales y personales.