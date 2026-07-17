Marruecos elimina el asfalto tradicional de sus calles y lo sustituye por un pavimento que filtra la lluvia y frena el calor extremo en las ciudades

Marruecos ha tomado una decisión para combatir el calor extremo en sus principales ciudades y esta nueva maniobra pasa por cambiar el suelo de las calles. En ciudades como Marrakech o Agadir se está cambiando el tradicional asfalto negro por suelos permeables y porosos que tienen capacidad de filtrar el agua para generar un efecto de enfriamiento en el ambiente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cambio de Marruecos con el pavimento.

España se enfrenta a una segunda ola de calor del mes de julio que dejará temperaturas por encima de los 40 grados en la media península ibérica. Y esto no es sólo cosa de nuestro país; hace unas semanas, media Europa fue arrasada por una de las olas de calor más crueles de los últimos tiempos que dejó temperaturas insólitas en Francia o Alemania. Es más, las autoridades certificaron que durante los primeros días del verano se registraron en el viejo continente 10.000 muertes adicionales más en el mes de julio.

El calor extremo del verano también está afectando a Marruecos, donde han tomado una decisión que puede cambiar la historia de las ciudades y la forma de combatir contra las altas temperaturas. En localidades como Marrakech o Agadir se están cambiando el suelo de las calles para poder refrescar las calles. Por ello, se está retirando el tradicional pavimento de asfalto negro por uno permeable que pueda filtrar el agua.

Marruecos cambia las calles para luchar contra el calor

Así que Marruecos está llevando a cabo un nuevo plan urbanístico que pasa por cambiar de forma progresiva el clásico asfalto negro de las zonas públicas por pavimentos permeables y porosos que son capaces de filtrar el agua de la lluvia. A diferencia del suelo tradicional, que repele el agua hasta los sistemas de alcantarillado, este material es capaz de retener la humedad en la tierra.

Esta filtración del agua reduce el efecto isla de calor y también crea pequeños acuíferos urbanos. Esto hace que se cree un proceso de evaporación natural para enfriar en las principales vías de estas ciudades. Así que los beneficios de estos nuevos materiales por los que ha apostado Marruecos son los siguientes:

Filtración del agua: Este pavimento poroso hace un efecto esponja con el agua para evitar inundaciones, para poder filtrar poco a poco este líquido al terreno.

Este pavimento poroso hace un efecto esponja con el agua para evitar inundaciones, para poder filtrar poco a poco este líquido al terreno. Refrigeración natural gracias a la humedad: El suelo actúa como un regulador técnico para disminuir la temperatura en el ambiente. Además, también frena la radiación que emite el asfalto.

Una de las ventajas importantes de este nuevo sistema tiene que ver con el uso de las aguas residuales que se utilizan para humedecer el terreno y generar este impacto positivo en el ambiente. Este método también tiene beneficios en lo que respecta a la eficiencia energética de las ciudades, ya que obliga a reducir el consumo de aire acondicionado, ya que las principales calles de estas ciudades generan este efecto frescor que bajará la temperatura en los edificios que estén alrededor de estos pavimentos que han llegado a Marruecos para quedarse y que podría llegar al resto del mundo en un futuro con el objetivo de luchar contra las olas de calor extremo clásicas del verano.