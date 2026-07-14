Jorge Rey le da la razón a la AEMET y ya habla de la tercera gran ola de calor del verano: «El tramo más caluroso será del 11 al 20 de julio

Habla la AEMET de la tercera gran ola de calor del verano, el tramo más caluroso será del 11 al 20 de julio, según Jorge Rey. Nos centramos en esta vuelta a la rutina, luchamos contra un verano que está llegando a toda velocidad. Con una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en una semana en la que medio país estará de vacaciones. Tocará estar preparados para un cambio de tendencia en esta novedad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Un giro que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará un giro radical que será lo que nos dará una previsión del tiempo que puede poner los pelos de punta. Este vídeo viral de Jorge Rey no duda en darnos algunos detalles que pueden ser claves en estas jornadas que tenemos por delante. Esta situación que llega a toda velocidad y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

El tramo más caluroso será del 11 al 20 de julio

Del 11 al 20 de junio será cuando tendremos el tramo más caluroso del verano. Con unas cifras que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca, será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Es momento de conocer lo que pasará en esta semana en la que realmente cada pequeño gesto cuenta. La previsión del tiempo no puede traernos mejores noticias, sino que pasará todo lo contrario. Será la hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada gesto cuenta.

Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar en unas jornadas en las que cada grado que se suma nos hace pensar en un verano de lo más intenso. Llevamos semanas viendo llegar un cambio de tendencia que puede marcar todos los récords. Un giro que Jorge Rey ya explicó hace unas semanas en unas redes sociales que ahora ven la previsión de la AEMET.

Jorge Rey le da la razón a la AEMET y ya habla de la tercera gran ola de calor

Una gran ola de calor puede llegar en breve, sería la tercera de lo que llevamos de verano y ya apunta maneras. Los expertos de la AEMET no dudan en darnos una previsión del tiempo en el que todo puede ser posible. Jorge Rey no duda en darnos un vídeo viral de estos que impresionan.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente la influencia de un sistema de bajas presiones situado al noroeste de la Península dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en el Cantábrico y Galicia, con probables precipitaciones ocasionales en el oeste de esta comunidad, e intervalos de nubes medias y altas en otras regiones del norte y noroeste peninsular. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el propio noroeste peninsular, con probables chubascos y tormentas ocasionales en otras zonas de Galicia y Asturias, y especialmente en el interior nordeste, pudiendo los chubascos y tormentas ser localmente fuertes e ir con granizo en regiones del Ebro, Pirineo occidental y aledaños. Calima en el tercio este peninsular y Baleares. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del extremo norte peninsular, notablemente en el Cantábrico oriental y exceptuando el nordeste, con pocos cambios. Predominio de los ascensos en el tercio sur, Baleares, Comunidad Valenciana y zonas aledañas, y pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en Baleares, tercio este peninsular, zonas del Guadalquivir, meseta sur y Alborán, incluso pudiendo llegar a 38 en regiones del nordeste y Mallorca. En las mínimas predominarán los ascensos en el nordeste peninsular y los descensos en el resto de la mitad norte y en la meseta sur. Pocos cambios en el resto del país. No bajarán de los 20 grados en el Mediterráneo y tercio nordeste».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas significativamente elevadas en Baleares y tercio este peninsular y en descenso notable en el Cantábrico oriental. Posibles chubascos y tormentas localmente fuertes en regiones del Ebro, Pirineo occidental y aledaños. Soplará viento moderado del componente oeste en los litorales del sur peninsular y de sur en los del oeste de Galicia. Viento flojo en el resto de la Península predominando las componentes oeste y sur, salvo en el Cantábrico con viento de norte y en la fachada oriental con viento del este. Alisio moderado en Canarias y viento de flojo a moderado del este, rolando a sur en Baleare».