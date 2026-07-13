Mar Gómez, meteoróloga, sobre lo que nos espera: «La segunda quincena de julio apunta a un ambiente más cálido de lo normal»

La segunda quincena de julio el ambiente será más cálido de lo normal, lo dice una experta que sabe bien lo que nos espera. Es hora de prepararnos para un cambio de tendencia que parecía imposible que volviéramos a tener. En especial si tenemos en cuenta que tendremos que visualizar un cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos que podríamos ver. Estos días en los que el tiempo será protagonista, tendremos que estar pendientes de una previsión que parece que no trae buenas noticias.

Julio apunta a seguir con una tendencia al alza que vemos desde junio. Cuando las temperaturas ya estaban disparadas descubrimos que tenemos que empezar a pensar en unos cambios que llegan a toda velocidad y que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Es momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar con unas cifras que realmente pueden convertirse en la antesala de algo más. Estaremos pendientes de lo que dicen los expertos que puede pasar en estas próximas jornadas. Un ambiente más cálido de lo normal será una realidad.

Esta meteoróloga no tiene dudas sobre lo que nos espera

Es hora de empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en cuenta. Es momento de conocer en primera persona lo que nos espera en unos días en los que realmente tocará saber en todo momento qué pesará.

Estamos viviendo uno de los veranos más cálidos de los últimos tiempos y eso quiere decir que tocará conocer lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente cada pequeña situación puede convertirse en la antesala de algo más.

Salir de casa con unas temperaturas que pueden ir en aumento, acabará marcando una importante diferencia. En especial, si tenemos en cuenta que nos espera un giro destacado de guion que podría acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa.

Estaremos muy pendientes de esta situación que, sin duda alguna, acabará marcando unas jornadas en las que cada paso puede ser esencial. Nos enfrentamos a unas temperaturas que parece que este año pueden ser históricas si tenemos en cuenta lo que podría pasar en breve. Esta segunda quincena de julio las cifras seguirán en aumento hasta valores difíciles de creer.

La segunda quincena de julio apunta a un ambiente más cálido de lo normal

Un ambiente más cálido de lo normal parece que está en camino, iniciamos una segunda quincena que puede seguir haciendo que salir de casa en las horas centrales del día acabe siendo una auténtica pesadilla. Lo que podría pasar es un giro radical que nos acompañará en breve.

Tal y como nos explica esta meteoróloga desde el blog de El Tiempo: «España entra en la canícula, el periodo estadísticamente más cálido del año, con un escenario muy claro: el calor no solo va a continuar, sino que en muchas zonas seguirá por encima de lo habitual para estas fechas. La segunda quincena de julio apunta a un ambiente más cálido de lo normal en buena parte del país, con una señal especialmente marcada en el este peninsular, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y áreas del nordeste. La precipitación, en cambio, no muestra grandes cambios respecto a lo normal. Los mapas para la segunda mitad de julio indican un escenario de lluvias dentro de lo habitual en la mayor parte de España, algo que en pleno verano no implica necesariamente muchas precipitaciones. Julio suele ser un mes seco en amplias zonas del país, por lo que “normalidad” pluviométrica puede traducirse en ausencia de lluvias significativas durante bastantes días».

Siguiendo con la misma explicación: «La canícula suele situarse aproximadamente entre mediados de julio y mediados de agosto. No coincide exactamente con el solsticio de verano, aunque pueda parecer lo lógico. El motivo es que la atmósfera, el suelo y el mar necesitan tiempo para acumular calor. Por eso, aunque el día más largo del año se produce alrededor del 21 de junio, las jornadas más calurosas suelen llegar varias semanas después».

Lo peor podría estar a punto de llegar: «El mapa de temperatura para la segunda quincena de julio muestra una señal cálida en prácticamente toda España. El calor será más acusado en el este peninsular y Baleares, donde la previsión apunta a temperaturas mucho más cálidas de lo normal. En el resto de la Península dominaría también un ambiente más cálido de lo habitual, aunque con una anomalía algo más moderada en el oeste».

Las lluvias serán grandes protagonistas de estas fechas: «En cuanto a la precipitación, el mapa para la segunda quincena de julio no muestra una señal clara de lluvias abundantes. La mayor parte de España aparece dentro de lo normal, y en esta época del año eso suele significar pocas precipitaciones, salvo tormentas localizadas. Los chubascos más probables, si aparecen, estarían asociados a nubosidad de evolución en zonas de montaña y a tormentas de tarde, especialmente en áreas del Sistema Ibérico, Pirineos, interior del nordeste y puntos del este peninsular. Como suele ocurrir en verano, podrían ser irregulares: dejar lluvia intensa en un punto y apenas nada a pocos kilómetros».