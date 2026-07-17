La frase motivacional de Pablo Neruda que ayuda en momentos difíciles: «Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido»

«Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido». Pocas frases han logrado expresar con tanta intensidad el final de una relación como este célebre verso de Pablo Neruda. Incluido en Veinte poemas de amor y una canción desesperada, publicado en 1924, el poema continúa siendo uno de los textos más leídos, citados y compartidos de la literatura universal. Más de un siglo después, sus palabras siguen acompañando a millones de personas que encuentran en ellas una forma de entender el desamor y el paso del tiempo.

Un verso que hizo historia

La frase aparece en el conocido Poema 20, considerado una de las obras más representativas de Pablo Neruda. El escritor chileno apenas tenía 19 años cuando publicó el libro, una colección de poemas que transformó para siempre la poesía amorosa en lengua española y que continúa publicándose en multitud de países. El verso resume el contraste entre la intensidad con la que se vive el amor y la dificultad para dejar atrás los recuerdos cuando una historia termina.

Su sencillez es, precisamente, una de las claves de su éxito. Con pocas palabras, Neruda logra transmitir una emoción universal que ha permitido que varias generaciones se identifiquen con sus poemas, independientemente de su edad o lugar de origen.

El legado de Neruda

Pablo Neruda, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971, es considerado uno de los poetas más influyentes del siglo XX. Su obra abarca desde la poesía amorosa hasta la política y la naturaleza, aunque Veinte poemas de amor y una canción desesperada sigue siendo su libro más popular y uno de los más vendidos en español.

Psicólogos y expertos en emociones explican que el duelo sentimental suele prolongarse mucho más que la propia relación, ya que el cerebro necesita tiempo para reorganizar los recuerdos y adaptarse a una nueva realidad. Esa capacidad de Neruda para convertir una experiencia personal en un sentimiento compartido explica por qué este verso mantiene su fuerza más de cien años después de haber sido escrito.