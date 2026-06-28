Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura chileno: «Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida»

Pablo Neruda llegó al mundo marcado de entrada por la muerte. Su madre, Rosa Neftalí Basoalto, murió de tuberculosis cuando él tenía dos meses. Su infancia en Temuco fue la de un niño que aprendió a leer el paisaje mojado del sur de Chile sin que nadie le explicara qué era quedarse sin alguien.

Y desde luego, esa presencia temprana de la pérdida no le paralizó. Le dio una dirección: si la muerte no se puede negociar, el amor sí puede convertirse en algo parecido a una respuesta. Esa ecuación, que recorre toda su obra, quedó condensada en una de las frases que más llevan su firma.

El verso que condensa la visión de Neruda: el amor como única respuesta a la muerte

«Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida» es la frase que protagoniza este artículo. Muchos pueden creer que es un simple consuelo. Pero están equivocados.

Es una posición que acepta lo inevitable (que todos moriremos) y propone, sin eufemismos, que el amor no sirve para esquivar el fin, sino para justificar el tiempo que hay antes.

Y claramente esa diferencia importa. La frase no dice que el amor inmortalice ni que cure. Dice que salva de la vida: de la vida vivida sin sentido, de los días que pasan sin que nadie los sostenga. Es una propuesta de urgencia, no de resignación.

El verso encaja con el arco completo de la obra de Pablo Neruda. Desde el desamor tempestuoso de «Veinte poemas de amor y una canción desesperada» hasta la serenidad de los «Cien sonetos de amor», escritos para Matilde Urrutia. El amor en Neruda nunca fue decorativo. Siempre tuvo el peso de algo necesario.

La vida de Pablo Neruda: una cronología marcada por la pérdida

Neftalí Ricardo Reyes Basoalto nació el 12 de julio de 1904 en Parral. Adoptó el seudónimo Pablo Neruda a los dieciséis años para ocultar su vocación a un padre que quería para él una vida más práctica. A los veinte publicó «Veinte poemas de amor y una canción desesperada», el libro que lo hizo famoso antes de cumplir 21.

Años después, en Madrid, presenció la Guerra Civil Española. El fusilamiento de Federico García Lorca, amigo personal, marcó su poesía para siempre y lo convirtió en un escritor comprometido: ya no solo con el amor, también con la denuncia.

En Chile, su militancia comunista le costó el exilio. El presidente González Videla lo desaforó en 1948 y Neruda cruzó la cordillera de los Andes a pie, clandestino. En esa persecución escribió «Canto general», el poema épico sobre el continente americano que muchos consideran su obra mayor.

Murió el 23 de septiembre de 1973, doce días después del golpe que derrocó a Salvador Allende. La causa oficial fue el cáncer de próstata. Investigaciones forenses publicadas en 2023 concluyeron que fue envenenado con Clostridium botulinum mientras estaba hospitalizado.

Cómo evolucionó el estilo de Pablo Neruda: del amor tormenta al amor certeza

«Crepusculario» (1923) y «Veinte poemas de amor» (1924) tienen la intensidad sensorial de quien describe los cuerpos y los paisajes como si fueran la misma materia. Son los libros de un joven que siente el amor como una mezcla de deseo y herida.

«Residencia en la tierra», escrita en los consulados de Asia durante los años treinta, es otra cosa. Es más oscura, llena de imágenes de destrucción y de tiempo que se deshace. La soledad del exilio diplomático se nota en cada verso.

Luego llegaron «Canto general» y «Las odas elementales», donde celebraba el tomate, la cebolla, el calcetín. Era un giro radical: el poeta que había cantado la pérdida aprendía a nombrar lo cotidiano como un acto de resistencia.

Los «Cien sonetos de amor» (1959), dedicados a Matilde, cerraron ese recorrido con la serenidad que los poemas de juventud no tenían. El amor ya no era tormenta ni herida; más bien era una constancia.

Gabriel García Márquez lo definió como «el mayor poeta del siglo XX en cualquier idioma». La Academia Sueca lo premió en 1971 por una poesía que «da vida al destino y los sueños de un continente».

A modo de cierre, lo que no decían los comunicados es que detrás de todos esos versos siempre hubo el mismo miedo al vacío y la misma apuesta por llenarlo.