La obra y el pensamiento de Mario Vargas Llosa continúan despertando interés por su capacidad para abordar temas universales que trascienden épocas y fronteras. Entre las numerosas reflexiones que dejó el escritor peruano-español, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, destaca una que resume su visión sobre el papel de la imaginación: «Un mundo sin soñadores sería un mundo de hombres chatos, esclavos de la rutina, incapaces de transformarse». A diferencia de las expresiones motivacionales que circulan en Internet, esta cita forma parte de una concepción mucho más amplia sobre la literatura y la condición humana.

Según sostuvo el escritor en numerosas conferencias y ensayos, la literatura permite a los individuos vivir otras vidas, cuestionar las injusticias y ampliar los límites de la experiencia humana. En ese sentido, los soñadores son todas aquellas personas que se atreven a imaginar cambios en cualquier ámbito de la sociedad. Diversas investigaciones en psicología también han mostrado que la imaginación desempeña un papel esencial en el desarrollo cognitivo y emocional.

La reflexión de Mario Vargas Llosa

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 28 de marzo de 1936-Lima, 13 de abril de 2025) fue uno de los escritores más influyentes de la literatura contemporánea. Novelista, ensayista, periodista y académico, recibió algunos de los mayores reconocimientos de las letras en español y del mundo, entre ellos el Premio Nobel de Literatura en 2010, el Premio Cervantes en 1994, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, el Premio Biblioteca Breve en 1962, el Premio Rómulo Gallegos en 1967 y el Premio Planeta en 1993.

Cuando Vargas Llosa habla de «hombres chatos, esclavos de la rutina», hace referencia a una existencia limitada por la repetición y la ausencia de pensamiento crítico. La rutina es necesaria para organizar la vida cotidiana, pero puede convertirse en un obstáculo cuando impide cuestionar las costumbres, explorar nuevas ideas o asumir riesgos.

La reflexión del Premio Nobel de Literatura adquiere especial relevancia en una época marcada por desafíos globales como el cambio climático, la inteligencia artificial, los conflictos internacionales y las desigualdades económicas. Frente a estos problemas, diversos especialistas sostienen que la innovación y la creatividad serán fundamentales para encontrar soluciones sostenibles.

Las mejores frases