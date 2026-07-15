La reflexión de Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura: «Un mundo sin soñadores sería un mundo de hombres chatos, esclavos de la rutina incapaces de transformarse»
La obra y el pensamiento de Mario Vargas Llosa continúan despertando interés por su capacidad para abordar temas universales que trascienden épocas y fronteras. Entre las numerosas reflexiones que dejó el escritor peruano-español, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, destaca una que resume su visión sobre el papel de la imaginación: «Un mundo sin soñadores sería un mundo de hombres chatos, esclavos de la rutina, incapaces de transformarse». A diferencia de las expresiones motivacionales que circulan en Internet, esta cita forma parte de una concepción mucho más amplia sobre la literatura y la condición humana.
Según sostuvo el escritor en numerosas conferencias y ensayos, la literatura permite a los individuos vivir otras vidas, cuestionar las injusticias y ampliar los límites de la experiencia humana. En ese sentido, los soñadores son todas aquellas personas que se atreven a imaginar cambios en cualquier ámbito de la sociedad. Diversas investigaciones en psicología también han mostrado que la imaginación desempeña un papel esencial en el desarrollo cognitivo y emocional.
La reflexión de Mario Vargas Llosa
Jorge Mario Pedro Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 28 de marzo de 1936-Lima, 13 de abril de 2025) fue uno de los escritores más influyentes de la literatura contemporánea. Novelista, ensayista, periodista y académico, recibió algunos de los mayores reconocimientos de las letras en español y del mundo, entre ellos el Premio Nobel de Literatura en 2010, el Premio Cervantes en 1994, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, el Premio Biblioteca Breve en 1962, el Premio Rómulo Gallegos en 1967 y el Premio Planeta en 1993.
Cuando Vargas Llosa habla de «hombres chatos, esclavos de la rutina», hace referencia a una existencia limitada por la repetición y la ausencia de pensamiento crítico. La rutina es necesaria para organizar la vida cotidiana, pero puede convertirse en un obstáculo cuando impide cuestionar las costumbres, explorar nuevas ideas o asumir riesgos.
La reflexión del Premio Nobel de Literatura adquiere especial relevancia en una época marcada por desafíos globales como el cambio climático, la inteligencia artificial, los conflictos internacionales y las desigualdades económicas. Frente a estos problemas, diversos especialistas sostienen que la innovación y la creatividad serán fundamentales para encontrar soluciones sostenibles.
Las mejores frases
- «Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida»
- «Un escritor no escoge sus temas, son los temas quienes le escogen»
- «La literatura nace del paso entre lo que el hombre es y lo que quisiera ser»
- «Solo un idiota puede ser totalmente feliz»
- «Escribir no es un pasatiempo, un deporte. Es una servidumbre que hace de sus víctimas unos esclavos»
- «Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera; olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora»
- «Inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola»
- «Cuando la realidad se vuelve irresistible, la ficción es un refugio. Refugio de tristes, nostálgicos y soñadores»
- «Escribir novelas es un acto de rebelión contra la realidad, contra Dios, contra la creación de Dios que es la realidad. Cada novela es un deicidio secreto, un asesinato simbólico de la realidad»
- «No se escriben novelas para contar la vida sino para transformarla, añadiéndole algo»
- «La única manera de saber si el novelista triunfa o fracasa es si, gracias a su escritura, la ficción se emancipa de su creador»
- «Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos insumisos y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría»
- «Mi salvación fue leer, leer los buenos libros, refugiarme en esos mundos donde vivir era exaltante, intenso, una aventura tras otra, donde podía sentirme libre y volvía a ser feliz»
- «El mundo de la literatura, el mundo del arte, es el mundo de la perfección, es el mundo de la belleza»
- «El erotismo era sinónimo de rebelión y de libertad en lo social y en lo artístico y una fuente maravillosa de creatividad»
- «La cultura se transmite a través de la familia y cuando esta institución deja de funcionar de manera adecuada el resultado es el deterioro de la cultura»
- «El genio artístico o literario no es en ningún caso garantía de lucidez política»
- «La política saca a flote lo peor del ser humano»
- «La política es una forma de la maldad. El mayor error que he cometido en mi vida»
- «Hay que protestar, denunciar, movilizar a la opinión pública. Los medios independientes del mundo se sienten amenazados cuando un medio es clausurado de manera autoritaria»
- «No soy un ateo. Soy un agnóstico, alguien que se declara perplejo, incapaz de creer que Dios exista o que Dios no exista»
- «Al Perú lo llevo en las entrañas porque en él nací, crecí, me formé y viví aquellas experiencias de niñez y juventud que modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación y porque allí amé, odié, sufrí y soñé»