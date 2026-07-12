Han Kang, escritora y premio Nobel de Literatura: “Los seres humanos son capaces de dar la vida por un niño desconocido y, al mismo tiempo, de cometer atrocidades inimaginables»

La afirmación de Han Kang, «Los seres humanos son capaces de dar la vida por un niño desconocido y, al mismo tiempo, de cometer atrocidades inimaginables», resume una de las mayores paradojas de la existencia humana. En una sola frase conviven dos fuerzas aparentemente irreconciliables: la capacidad infinita para la compasión y la solidaridad, y la posibilidad de ejercer la violencia. Lejos de ser una contradicción, esta coexistencia constituye uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad.

Han Kang, Premio Nobel de Literatura, ha construido buena parte de su obra sobre esta tensión, explorando temas tan complejos como la memoria, el sufrimiento y la crueldad sin dejar de lado la esperanza, la dignidad y la solidaridad. La historia demuestra que el ser humano tiene una capacidad extraordinaria para el altruismo, llegando a sacrificar el interés propio por el bienestar ajeno.

La reflexión de Han Kang sobre los seres humanos

Desde una perspectiva evolutiva, la comunidad científica explica este comportamiento mediante la cooperación como mecanismo de supervivencia. Las comunidades humanas prosperaron porque sus miembros aprendieron a colaborar, compartir recursos y proteger a los más vulnerables. Sin embargo, el altruismo supera muchas veces la lógica de la supervivencia.

La empatía constituye una de las capacidades más extraordinarias del ser humano, entendiendo como tal la capacidad para entender los sentimientos y las emociones de otros. Las personas empáticas entienden la comunicación no verbal, y atienden a gestos, miradas y tonos de voz, entre otros aspectos. Asimismo, creen en la bondad de las personas; cuando conocen a alguien, presuponen que la persona es buena hasta que no les demuestre lo contrario.

Sin embargo, Han Kang también enfrenta a una realidad que no se puede ignorar la historia también está llena de atrocidades inimaginables. El siglo XX constituye quizá el ejemplo más dramático de esta dualidad; fue una época de grandes avances científicos, médicos, sociales y tecnológicos, pero también existieron campos de exterminio, bombas atómicas, limpiezas étnicas y genocidios. En definitiva, esta frase invita también a reflexionar sobre la responsabilidad individual, ya que cualquier sociedad puede deteriorarse si desaparecen los límites éticos y el respeto por la dignidad humana.

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