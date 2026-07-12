Han Kang, escritora y premio Nobel de Literatura: “Los seres humanos son capaces de dar la vida por un niño desconocido y, al mismo tiempo, de cometer atrocidades inimaginables»
La reflexión de Confucio, filósofo chino
Robert de Niro (82 años): "Soy como Dios y Dios es como yo, soy tan grande como Dios, él es del mismo tamaño que yo, no esta por encima de mi ni yo estoy por debajo de él"
No necesitas insecticidas: el remedio casero que espanta a las avispas de la piscina con un ingrediente que tienes en la cocina
La afirmación de Han Kang, «Los seres humanos son capaces de dar la vida por un niño desconocido y, al mismo tiempo, de cometer atrocidades inimaginables», resume una de las mayores paradojas de la existencia humana. En una sola frase conviven dos fuerzas aparentemente irreconciliables: la capacidad infinita para la compasión y la solidaridad, y la posibilidad de ejercer la violencia. Lejos de ser una contradicción, esta coexistencia constituye uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad.
Han Kang, Premio Nobel de Literatura, ha construido buena parte de su obra sobre esta tensión, explorando temas tan complejos como la memoria, el sufrimiento y la crueldad sin dejar de lado la esperanza, la dignidad y la solidaridad. La historia demuestra que el ser humano tiene una capacidad extraordinaria para el altruismo, llegando a sacrificar el interés propio por el bienestar ajeno.
La reflexión de Han Kang sobre los seres humanos
Desde una perspectiva evolutiva, la comunidad científica explica este comportamiento mediante la cooperación como mecanismo de supervivencia. Las comunidades humanas prosperaron porque sus miembros aprendieron a colaborar, compartir recursos y proteger a los más vulnerables. Sin embargo, el altruismo supera muchas veces la lógica de la supervivencia.
La empatía constituye una de las capacidades más extraordinarias del ser humano, entendiendo como tal la capacidad para entender los sentimientos y las emociones de otros. Las personas empáticas entienden la comunicación no verbal, y atienden a gestos, miradas y tonos de voz, entre otros aspectos. Asimismo, creen en la bondad de las personas; cuando conocen a alguien, presuponen que la persona es buena hasta que no les demuestre lo contrario.
Sin embargo, Han Kang también enfrenta a una realidad que no se puede ignorar la historia también está llena de atrocidades inimaginables. El siglo XX constituye quizá el ejemplo más dramático de esta dualidad; fue una época de grandes avances científicos, médicos, sociales y tecnológicos, pero también existieron campos de exterminio, bombas atómicas, limpiezas étnicas y genocidios. En definitiva, esta frase invita también a reflexionar sobre la responsabilidad individual, ya que cualquier sociedad puede deteriorarse si desaparecen los límites éticos y el respeto por la dignidad humana.
Las mejores frases
- «El entusiasmo es contagioso. Es difícil mantenerse neutral o indiferente en presencia de una persona de pensamiento positivo» (Denis Waitley)
- «No pidas una carga ligera sino una espalda fuerte»
- «Nada dura por siempre, ni siquiera tus problemas»
- «Quien tiene luz propia incomoda al que está en la oscuridad»
- «Cuando la vida se ensaña contigo y te apalea con fuerza no debes darte por vencido, debes ser más fuerte que la vida misma y seguir adelante»
- «La vida es tristeza, supérala» (Teresa de Calcuta)
- «Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida» (Arthur Schnitzler)
- «Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante» (Agatha Christie)
- «La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy» (Séneca)
- «Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo» (Oscar Wilde)
- «Tanta prisa tenemos por hacer, escribir y dejar oír nuestra voz en el silencio de la eternidad, que olvidamos lo único realmente importante: vivir» (Robert Louis Stevenson)
- «Amar y sufrir es, a la larga, la única forma de vivir con plenitud y dignidad» (Gregorio Marañón)
- «Quien no vive de algún modo para los demás, tampoco vive para sí mismo» (Montaigne)
- «En dos palabras puedo resumir cuanto he aprendido acerca de la vida: Sigue adelante» (Robert Frost)
- «La vida es un constante proceso, una continua transformación en el tiempo, un nacer, morir y renacer»
- «La vida es un arco iris que incluye el negro» (Yevgeny Yevtushenko)
- «Vivir es lo más raro de este mundo, pues la mayor parte de los hombres no hacemos otra cosa que existir» (Oscar Wilde)
- «La vida no se nos ha dado para ser felices, sino para merecer serlo» (Armando Palacio Valdés)
- «Quien crea que su propia vida y la de sus semejantes está privada de significado no es sólo infeliz, sino que apenas es capaz de vivir» (Albert Einstein)
- «Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir» (Martin Luther King Jr.)
- «En la vida no hay soluciones, sino fuerzas en marcha. Es preciso crearlas, y las soluciones vienen» (Antoine de Saint-Exupéry)
- «¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio» (Albert Einstein)
- «Lo que no te mata te hace más fuerte» (Friedrich Nietzsche)
- «En la adversidad conviene muchas veces tomar un camino atrevido» (Séneca)
- «La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes» (John Lennon)
- «El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional» (Buda)