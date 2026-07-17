¿Has seguido los pasos de nuestros famosos esta semana?: Demuestra que sabes distinguir la noticia falsa

La actualidad del corazón no da tregua. Cada semana, las revistas, los programas de televisión y las redes sociales se llenan de exclusivas, reencuentros, rumores, rupturas y sorprendentes confesiones que mantienen en vilo a los seguidores de la crónica social. Pero, entre tanta información, no siempre es fácil distinguir qué ha ocurrido realmente y qué forma parte de un rumor o una noticia inventada.

Por eso, en COOL te proponemos poner a prueba tus conocimientos con un divertido quiz en el que tendrás que averiguar qué titulares de la semana son verdaderos y cuáles son completamente falsos. Una forma entretenida de comprobar si has seguido de cerca toda la actualidad de los famosos o si, por el contrario, alguna noticia se te ha escapado.

¿Sabes cuál ha sido el último movimiento de las parejas más mediáticas? ¿Has estado atento a las reapariciones, las bodas, los nacimientos o las declaraciones que más han dado que hablar en los últimos días? Ha llegado el momento de demostrarlo.