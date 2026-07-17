Dani Rovira muestra la cicatriz que le dejaron los trombos y revive el peor año de su vida: «La vida patas arriba»

Hace apenas un año, Dani Rovira se enfrentaba a uno de los episodios más duros de su vida. El actor y humorista malagueño pasaba por quirófano en dos ocasiones para tratar un grave problema de salud que, además de dejarle una cicatriz visible en el pecho, marcó un antes y un después tanto en su recuperación física como en su estabilidad emocional. Ahora, doce meses después de aquellas operaciones, ha querido compartir una profunda reflexión sobre todo lo que vivió durante un 2025 que él mismo define como «el peor año de su vida».

La imagen habla por sí sola. Frente al espejo, Dani Rovira muestra la cicatriz que todavía recorre su clavícula. Una marca que recuerda las consecuencias de los trombos que sufrió y que obligaron a los médicos a intervenirle en dos ocasiones. Sin embargo, el actor deja claro que la herida más profunda fue la que no podía verse.

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Hace apenas unas semanas, durante su participación en el pódcast La Ruina, el protagonista de Ocho apellidos vascos sorprendía al revelar detalles inéditos sobre el auténtico calvario que vivió durante 2025. Todo comenzó con la aparición de dos trombos provocados por un síndrome del opérculo torácico, una patología que comprime vasos sanguíneos y nervios entre el cuello y el hombro. La primera intervención consistió en extraer uno de esos trombos mediante un catéter, lo que le obligó a permanecer varios días ingresado, incluyendo un paso por la UCI.

Pero el problema estaba lejos de solucionarse. En una revisión médica descubrió que había vuelto a formarse otro trombo. Los especialistas le comunicaron que la única solución pasaba por una cirugía mucho más agresiva. En esa intervención le retiraron parte de la primera costilla, eliminaron el trombo e implantaron un muelle para mantener abierta la vena afectada. Una operación que dejó importantes secuelas físicas y una larga recuperación. Sin embargo, el golpe más duro no llegó desde el quirófano. Durante aquel mismo año, Dani Rovira también tuvo que afrontar una ruptura sentimental, problemas profesionales tras la cancelación de uno de sus proyectos televisivos y, sobre todo, la muerte de su padre, Andrés Rovira. Una sucesión de acontecimientos que terminaron por convertir 2025 en un año devastador.

Coincidiendo con el aniversario de aquella primera operación, el actor ha querido mirar atrás compartiendo una fotografía y unas palabras que han emocionado a miles de seguidores. «Hoy se cumple un año de esta primera foto. Una vena dañada y dos operaciones quirúrgicas, una costilla de menos y un muelle de más. Y la vida patas arriba», escribe Dani Rovira junto a la imagen. El humorista reconoce que, tras superar las operaciones, llegaron miedos todavía mayores. «Después llegaron miedos infinitamente mayores, cuando la vida, que es muy puta, me arrebató algo más mío que mis propios huesos». Una frase que muchos relacionan con el fallecimiento de su padre y con el duro proceso emocional que tuvo que afrontar durante aquellos meses.

A pesar de todo, el actor asegura que todas esas caídas también le han hecho más fuerte. «Me he roto y recompuesto tantas veces que los miedos se me han hecho pequeñitos. Y me siento un gigante al lado de ellos», explica en una de las reflexiones más aplaudidas de su publicación.

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Poco a poco, Dani Rovira asegura haber encontrado refugio en las pequeñas cosas: la familia, los libros, la música, la terapia, los paseos con sus perros, el cine o la comedia. Elementos cotidianos que le ayudaron a reconstruirse cuando sentía que todo se derrumbaba a su alrededor. Su publicación termina convirtiéndose en un mensaje de esperanza dirigido a todas las personas que atraviesan un momento complicado. «Ten paciencia. Respira. Abraza lo que venga», escribe antes de reivindicar incluso la rendición como un acto de valentía. Para el actor, las cicatrices no deben ocultarse, sino convertirse en el símbolo de todo lo aprendido. «No las escondas. Son el mapa de un dolor que enseña». Unas palabras con las que Dani Rovira demuestra que, después de tocar fondo, ha conseguido transformar el sufrimiento en una auténtica lección de vida.