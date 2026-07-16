Detienen a Quequé en Salamanca por una reclamación judicial de Madrid

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca en la noche de este miércoles a Héctor de Miguel, conocido como Quequé. El humorista ha sido arrestado en su ciudad natal por la existencia de una reclamación judicial, emitida por un juzgado de Madrid.

Quequé se encuentra en la mañana de este jueves en dependencias policiales salmantinas, aunque por el momento no ha trascendido más información acerca del motivo por el que el juzgado de Madrid ha emitido la reclamación para detener al humorista.

Ésta no es la primera vez que Quequé tiene un problema con la justicia. En febrero de 2025, Quequé fue procesado por sus expresiones «de naturaleza ofensiva» que podían ser constitutivas de un delito de odio. Habló de «llenar de dinamita» la cruz del Valle de los Caídos para «volarla por los aires».

Meses después, en septiembre de ese mismo año, se le procesó también por incitar a su público a insultar, vía telefónica, a la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos -quien anunció la querella contra él por el asunto del Valle de los Caídos-. Un año antes, fue condenado a pagar casi 42.000 euros al periodista Alfonso Rojo por «intromisión ilegítima en su honor» desde La vida moderna.

Por el procedimiento de la presidenta de Abogados Cristianos, la Fiscalía reclama para el humorista dos años de cárcel por un delito de coacciones, además de indemnizar a Polonia Castellanos con el pago de 6.000 en concepto de perjuicio y daño moral. En cambio, la Audiencia Provincial de Madrid archivó el caso por las declaraciones sobre el Valle de los Caídos.

Quequé ha sido también protagonista de otras polémicas que no han trascendido al ámbito judicial. La última de ellas fue por intentar ridiculizar a quienes informaron sobre la tragedia de Adamuz con el foco puesto en las responsabilidades del Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, sobre el estado de las infraestructuras que deben garantizar la seguridad ferroviaria. El humorista hizo una imitación ofensiva de Nacho Abad y su programa, al que se refirió como En boca de bobos, y acompañó la escena con el Cara al sol. En ese momento, todavía se estaban buscando víctimas mortales del accidente entre las vías. Le costó el puesto en la Cadena SER.