La Justicia confirma el procesamiento del humorista ‘Quequé’ por acosar a la líder de Abogados Cristianos

El humorista Héctor de Miguel, conocido por su nombre artístico Quequé, irá a juicio acusado de acosar a la presidenta de la asociación Abogados Cristianos, la abogada Polonia Castellanos. La Audiencia de Valladolid ha confirmado su procesamiento. Entienden los magistrados, al igual que el juzgado que ha instruido las diligencias, que existen sobrados indicios de que el artista incurrió en una conducta delictiva al incitar en público a que la gente insultara por teléfono a Polonia Castellanos. Fue la respuesta que desde el escenario hizo el humorista para mofarse de ella tras haber anunciado Polonia Castellanos que iba a querellarse contra él por –a su juicio– haber hecho apología en favor de dinamitar el Valle de los Caídos y de apedrear a sacerdotes pederastas.

La Fiscalía ha apoyado también el procesamiento de Quequé, al considerar que, efectivamente, sus comentarios son constitutivos de delito. El Ministerio Público se mostró en contra del recurso que había presentado el humorista para intentar el sobreseimiento de la causa y que no se celebrara el juicio contra él. La Audiencia de Valladolid ha secundado, por tanto, el criterio de la Fiscalía y la denuncia de acoso que formuló la líder de Abogados Cristianos.

Fue el pasado mes de junio cuando el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid acordó la transformación de las diligencias por el trámite de procedimiento abreviado y se emplazó a las partes a presentar escrito de acusación o, en su caso, para solicitar la absolución al entender que los hechos denunciados podrían revestir un delito de acoso. Quequé recurrió en contra del procesamiento, pero su pretensión ha sido tumbada por la Audiencia de Valladolid.

El artista defiende que esas manifestaciones presuntamente constitutivas de delito, que lanzó en un programa de radio, se debían enmarcar en el derecho a la libertad de expresión que, a su juicio, ha de amparar la acción artística. La Audiencia de Valladolid, sin embargo, en línea con la acusación particular y la Fiscalía, entiende que eso deberá argumentarlo el humorista en el acto del juicio y que, a priori, en contra de lo que él da por sentado sí que existe un indicio de delito en las manifestaciones que profirió contra la presidenta de Abogados Cristianos.

En ese programa, el humorista dijo en tono irónico: «Se abstengan de llamarla por teléfono…, absténganse de llamar a su presidenta, Polonia Castellanos». El tribunal entiende que la forma en la que pronunció esa frase, con ironía, animaba justo a lo contrario, es decir, a que la llamaran. Según la instrucción judicial, avalada por la Audiencia de Valladolid, aquello derivó no sólo en llamadas a Polonia Castellanos sino también en correos electrónicos y mensajes en redes sociales. Según la Audiencia de Valladolid, todo eso causó a la presidenta de Abogados Cristianos «un trastorno al obstaculizar la línea telefónica, que es precisamente los hechos que se imputan al investigado» y que «pueden ser constitutivos de infracción penal».

La decisión de seguir procedimiento contra el humorista se produce cuatro meses después de que éste declarara por videoconferencia, como investigado, desde los juzgados de Madrid para responder únicamente a preguntas de la jueza instructora y de su representación legal.

«Ha quedado demostrado que es muy valiente para incitar a las masas pero luego en el cara a cara es bastante cobarde», afeó entonces públicamente Castellanos tras la testifical exculpatoria realizada por el humorista, a quien ahora, una vez conocido el auto de procesamiento, espera que pague su comportamiento con una condena. «Ha quedado claro que es un acosador y un machista y confío en que sus excusas no le salven de una condena», aseveró la abogada.