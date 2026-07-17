Roberto, electricista español de 38 años: «Tenemos un problema y gordo con los oficios porque no hay»

No es una sorpresa que cada vez haya gente que se forma en oficios comunes como albañiles, electricistas o fontaneros. Para poner en contexto, el sector eléctrico español enfrenta un déficit estructural que ronda los 70.000 electricistas. Esto provoca que, cuando necesitemos de uno de estos profesionales, los tiempos de espera sean mayores y los precios por sus servicios sean también mayores.

Ricardo Abellán, un electricista conocido en redes sociales, ha comentado la problemática que afronta el país. Abellán subraya la escasez que hay en su oficio: «Tenemos un problema y gordo con los oficios porque no hay».

No hay gente que quiera ser electricista

El electricista de 38 años achaca este problema a una falta de relevo generacional y de motivación, ya que «faltan ganas» para unirse al sector. Los profesionales con experiencia en el sector se jubilan y las nuevas generaciones priorizan grados universitarios, generando desinterés por los trabajos manuales y técnicos.

Otra de las razones por las que se ve afectado el país es la presión que sufren a nivel económico las pymes. Las autónomas y pequeñas empresas se ven obligadas a soportar una alta carga impositiva. Esto reduce los márgenes operativos, imposibilitando la oferta de sueldos lo suficientemente atractivos para que la gente se decante por la profesión o quiera invertir en ella.

Roberto Abellán también comenta otro factor que afecta al sector, como es la competencia desleal, alegando que «Es imposible competir contra eso cuando alguien no está dado de alta». Comenta que el sector se ve inundado de instaladores no regularizados que trabajan al margen de los impuestos (IVA) y la Seguridad Social. El problema de esta economía sumergida que trabaja en «negro» es que reduce las tarifas medias manteniendo márgenes de beneficio y obliga a cerrar a los negocios que cumplen la normativa, dificultando aún más la rentabilidad y la competitividad.