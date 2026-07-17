Los mecánicos expertos coinciden: «Desactiva el Star & Stop si quieres que el coche dure más tiempo»

El sistema Start & Stop empezó a incorporarse en los vehículos con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y disminuir el consumo de combustible, especialmente en entornos urbanos, donde el ahorro puede alcanzar hasta un 20%. Sin embargo, aunque su eficacia está ampliamente reconocida, algunos mecánicos cuestionan el impacto que puede tener sobre determinados componentes del vehículo.

Juan José, de Talleres Ebenezer, en uno de sus últimos vídeos en TikTok, advierte: «Si haces este movimiento, vas a desactivar el Start & Stop. Un sistema que, si lo tienes a largo plazo, lo único que va a hacer es dañar tu motor». El mecánico reconoce que este sistema permite reducir tanto el consumo de combustible como las emisiones contaminantes. Sin embargo, sostiene que su uso continuado puede acelerar el desgaste del motor, del sistema eléctrico y del resto de elementos mecánicos.

¿Por qué deberías desactivar el sistema Start & Stop?

La tecnología Start & Stop nació con el objetivo de mejorar la eficiencia de los vehículos y disminuir su impacto ambiental. Su funcionamiento consiste en apagar automáticamente el motor cuando el coche permanece detenido, por ejemplo, en un semáforo o en un atasco, y volver a ponerlo en marcha cuando el conductor reanuda la marcha. Gracias a este proceso, se consigue reducir tanto el consumo de combustible como las emisiones contaminantes generadas por el vehículo.

Este sistema ofrece importantes ventajas, especialmente en la conducción en entornos urbanos, donde las detenciones son frecuentes. Según diferentes estudios, el uso del Start & Stop puede disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) entre un 3% y un 8%, mientras que el ahorro de combustible puede situarse entre un 7% y un 11%.

Sin embargo, también presenta algunos inconvenientes, entre ellos el desgaste adicional que puede provocar en algunos componentes del vehículo. Los continuos ciclos de apagado y encendido, especialmente en la conducción urbana, pueden reducir la vida útil de la batería y aumentar el esfuerzo al que se somete el motor de arranque. Asimismo, mientras el motor permanece apagado, determinados sistemas, como el de climatización, dejan de funcionar con normalidad, lo que también puede influir en su rendimiento. Aunque los fabricantes han mejorado esta tecnología y los sistemas actuales son más resistentes y fiables que los de hace años, el uso repetido sigue suponiendo una carga adicional para algunos elementos mecánicos.

Dado que el sistema forma parte del equipamiento homologado del vehículo, la alternativa para quienes prefieren no utilizarlo es desactivarlo manualmente cada vez que se pone el coche en marcha. «Hacer este gesto lo que va a hacer es que el motor siempre esté arrancado, aunque pares en un semáforo. Aunque parezca que va a tener más desgaste interno, es todo lo contrario: el motor se va a mantener más estable, va a tener muchísima mejor lubricación, mejor refrigeración, el aire acondicionado no tiene caída de tensión. Incluso el sistema eléctrico del coche va a estar muchísimo mejor conservado gracias a que no vamos a tener esos pequeños picos de tensión al parar y arrancar», asegura Juan José.

Sistemas ADAS

«Los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor, más conocidos como ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), son un conjunto de innovadoras soluciones tecnológicas que se integran en los vehículos para mejorar la seguridad tanto de conductor y pasajeros como de otros ocupantes de la vía, incluidos peatones y ciclistas, además de mejorar la experiencia al volante. Actúan con distinto rango de autonomía respecto al conductor y son capaces de intervenir en diversos sistemas de nuestros vehículos: freno/acelerador, dirección, señalización…», detalla la DGT.

El 6 de julio de 2022 entró en vigor el Reglamento, marcando el inicio de un calendario para la incorporación progresiva de nuevas tecnologías de asistencia a la conducción en los vehículos de nueva fabricación. Asimismo, la normativa estableció la denegación de nuevas homologaciones y, posteriormente, la prohibición de matricular aquellos vehículos que no incorporasen estos sistemas, un proceso que, por norma general, se aplicó 24 meses después.

Desde esa fecha, todos los vehículos de nueva homologación tienen que equipar de serie, al menos, ocho sistemas de seguridad: el detector de somnolencia (DDR), el asistente inteligente de velocidad (ISA), la alerta de tráfico cruzado (RCTA), la caja negra o registrador de datos de eventos (EDR), la alerta de cambio involuntario de carril (LDW), el sistema de frenado de emergencia (ESS), el inhibidor de arranque con alcoholímetro y la alerta de uso del cinturón de seguridad en todas las plazas.

El TSR (Reconocimiento de señales de tráfico) reconoce las principales señales que afectan a la conducción, mostrándolas en el cuadro de instrumentos y advirtiendo de posibles situaciones de peligro. Los sistemas activos llegan a actuar sobre los frenos si detectan la posibilidad de un accidente.