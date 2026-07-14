¿Qué es mejor en los coches de segunda mano, diésel o gasolina? Los expertos en mecánica desmontan el mito

Quienes van a comprar un coche de segunda mano siempre se repiten la misma pregunta: ¿es mejor comprar un diésel o un gasolina? Aunque la llegada de los vehículos híbridos y eléctricos ha ampliado las opciones disponibles, muchos conductores prefieren las motorizaciones tradicionales. Responder a esta cuestión no es tarea sencilla, ya que depende principalmente del uso que se vaya a dar al vehículo. Uno de los factores más importantes a la hora de tomar una decisión es el número de kilómetros que se recorren cada año.

Si el uso del vehículo es ocasional y no se superan los 15.000 kilómetros anuales, la opción más recomendable suele ser un vehículo de gasolina. En cambio, quienes realizan largos desplazamientos con frecuencia y superan con facilidad los 20.000 kilómetros al año, el diésel es una alternativa más rentable a largo plazo. Otro aspecto a considerar es el tipo de conducción; los coches de gasolina se adaptan especialmente bien a los recorridos urbanos y a los trayectos cortos.

¿Coche diésel o gasolina?

«Diésel o gasolina, la eterna pregunta. ¿Estás pensando en comprar 1 coche diésel o gasolina y no tienes claro por cuál decidirte? Estos son nuestros consejos. Si ruedas eh menos de 15.000 km al año, te recomendamos gasolina. ¿Por qué? Porque te va a salir más barato a la hora de comprarlo, los mantenimientos son más económicos, la mecánica es más sencilla y si andas por ciudad te va a dar menos problemas en el futuro. Por otra parte, si el uso que le vas a dar a tu coche está por encima de los 20.000 km, 30.000, 40.000, 50.000, recomendamos vehículo diésel. Es un poco más caro en la compra y los mantenimientos también lo son, pero al final a base de rodar y hacer kilómetros lo vas a amortizar. Además, los diésel tienen otra otros problemas como por ejemplo filtro de partículas, gases, emisiones, averías más caras. Por eso si vas a hacer menos de 15.000, 20.000 km, te recomendamos que compres un coche de gasolina».

Uno de los aspectos en los que más destacan los motores diésel es su eficiencia. En comparación con los de gasolina, suelen consumir menos combustible y pueden llegar a ofrecer hasta un 30 % más de eficiencia energética, lo que supone un menor gasto por kilómetro recorrido. Asimismo, los motores diésel se caracterizan por su elevado par motor, es decir, la fuerza que desarrollan a bajas revoluciones. Esta característica los convierte en una opción muy adecuada para recorrer largas distancias, transportar cargas o circular por terrenos exigentes.

Por su parte, los motores de gasolina aceleran más rápido y ofrecen un funcionamiento más suave y silencioso. En cuanto a las emisiones, los motores diésel han sido tradicionalmente más contaminantes debido a la mayor emisión de partículas y óxidos de nitrógeno. Sn embargo, las mejoras tecnológicas y las normativas medioambientales actuales han reducido notablemente su impacto. Los motores de gasolina, aunque generan menos partículas, suelen emitir una mayor cantidad de dióxido de carbono (CO₂).

Cómo ahorrar combustible

Según el RACE, circular con unas ruedas que tengan una presión de 0,5 bares por debajo de la recomendada por el fabricante puede incrementar el consumo hasta un 2% en ciudad y alrededor de un 4% en carretera. Además, cuando se realiza un viaje con el vehículo muy cargado, es importante ajustar la presión siguiendo las indicaciones del fabricante, que normalmente se encuentran en la tapa del depósito de combustible o en el marco de la puerta del conductor.

Por otro lado, la DGT recuerda que «el gasto de combustible también se reduce de forma muy marcada con la tendencia a conducir en la marcha más larga posible, incluso en ciudad respetando los límites. Y es que los motores actuales permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor muy desahogado y consumiendo lo mínimo.

En este sentido es muy recomendable no apurar las marchas cortas a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada. Y tomar como referencia que antes de llegar a 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha. Volviendo a la ciudad y si el coche no cuenta con el sistema Start/Stop, es muy recomendable parar el motor en detenciones 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha».

Finalmente, diversos estudios demuestran que entre el 30% y el 50% del consumo de combustible está directamente relacionado con la forma de conducir. Lo más recomendable es mantener una velocidad moderada y lo más constante posible, evitando acelerones, frenazos y cambios bruscos de ritmo. Además, respetar la distancia de seguridad facilita una conducción más fluida, ya que reduce la necesidad de frenar y acelerar continuamente.