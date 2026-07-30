Juan José Ebenezer, mecánico, desmiente el mito de la ITV: «La mentira más grande es que, si la pasas, el coche está bien. Lo que miran es básico»

El conocido mecánico de TikTok, Juan José Ebenezer, mantiene una postura crítica sobre la idea de que la Inspección Técnica del Vehículo (ITV) sea una garantía absoluta del estado de un automóvil. Según el experto sevillano, la inspección se basa en una serie de parámetros concretos que determinan si un vehículo «apta o no apta», pero no analiza de manera completa la situación general del coche.

Por este motivo, Ebenezer señala que uno de los errores más frecuentes entre los compradores es confiar demasiado en el hecho de que un vehículo haya superado recientemente la ITV. «Van a comprar un coche y dicen: acaba de pasar la ITV, está perfecto, y eso es un engañabobos», explica el mecánico, destacando que esa creencia puede llevar a tomar decisiones equivocadas.

«La mentira más grande sobre la ITV»

El mecánico sevillano explica que la inspección oficial está enfocada principalmente en comprobar aspectos obligatorios relacionados con la seguridad y la normativa. «Lo que miran son unas cosas básicas: homologaciones, originalidad para que no le metas cosas que no están homologadas, que el motor no tire aceite o que no contamine más de la cuenta…, pero no te miran si el coche está bien o mal; eso lo hace un técnico», afirma.

Según Ebenezer, pasar la ITV únicamente demuestra que el vehículo cumple unos requisitos mínimos para circular, pero no significa que esté libre de problemas mecánicos importantes. La prueba no analiza en profundidad elementos como el desgaste de componentes internos, el estado real del embrague, la transmisión, posibles averías futuras o reparaciones estructurales que hayan podido ocultarse tras un accidente.

Por ello, insiste en que cualquier persona que vaya a comprar un coche de segunda mano debería solicitar una revisión independiente.

¿Qué elementos revisan?

Durante la inspección, las estaciones de ITV comprueban en primer lugar que la documentación del vehículo coincida con los datos registrados, incluido el número de bastidor. Después, los técnicos revisan diferentes elementos de la carrocería para comprobar que no existan daños peligrosos, corrosión avanzada o piezas que puedan suponer un riesgo.

También se examinan componentes del interior, como los cinturones de seguridad, los sistemas obligatorios de emergencia y el funcionamiento del dispositivo eCall en aquellos vehículos que cuentan con él. Además, se verifica el correcto funcionamiento del alumbrado, los limpiaparabrisas y otros elementos esenciales para la seguridad.

Del mismo modo, los inspectores controlan el estado de los neumáticos, cuyo dibujo debe superar los 1,6 milímetros de profundidad, realizan pruebas de frenado mediante frenómetros y utilizan equipos de medición de gases para comprobar que las emisiones contaminantes se mantienen dentro de los límites establecidos por la normativa.

Autocaravanas y campers

En marzo de 2026, Tráfico actualizó la Instrucción sobre autocaravanas para adaptarla a los nuevos cambios normativos y a los criterios establecidos por el Ministerio de Industria y Turismo en materia de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). En la última década, el número de estos vehículos se ha multiplicado casi por tres, pasando de algo más de 48.000 unidades en 2015 a cerca de 137.000 en la actualidad.

El documento también adapta la normativa tras la interpretación realizada por el Tribunal Supremo sobre la relación entre la legislación estatal y las competencias de las administraciones locales mediante sus ordenanzas municipales. Asimismo, incorpora la nueva señal S-128, destinada a identificar los puntos de vaciado de aguas residuales para caravanas y autocaravanas, facilitando la localización de estos servicios específicos para los usuarios.

La nueva instrucción establece una diferenciación clara en los plazos de inspección según el tipo de vehículo vivienda, distinguiendo entre autocaravanas (vehículos de categoría M) y furgones vivienda o vehículos «camperizados» (categoría N), tal y como recoge el Real Decreto 920/2017, que regula la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). De esta forma, los periodos de revisión no son iguales para todos los vehículos destinados al uso como vivienda.

En el caso de las autocaravanas, los plazos quedan establecidos de la siguiente manera: los vehículos con una antigüedad de hasta cuatro años están exentos de pasar la ITV; entre más de cuatro y diez años deben realizar la inspección cada dos años; y cuando superan los diez años de antigüedad, la revisión pasa a ser obligatoria con carácter anual. Por otro lado, los furgones vivienda tienen una frecuencia diferente: hasta los diez años de antigüedad deben acudir a la ITV una vez al año, mientras que aquellos que superen esa edad tendrán que pasar la inspección cada seis meses.

«La nueva instrucción también recoge que, con carácter general, las autocaravanas pueden efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro vehículo, aunque también han de respetar la normativa y señalización que en vías urbanas de titularidad municipal pudieran haber dispuesto los Ayuntamientos», concluye la DGT.