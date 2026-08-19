Adiós a los semáforos de siempre en España: la DGT confirma el cambio del color ámbar y así te afecta si eres peatón o conductor

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un cambio en la regulación de los semáforos en España. Será el próximo 1 de octubre cuando los conductores se tendrán que ceñir a esta novedad, deteniéndose obligatoriamente cuando los peatones tengan autorización para cruzar.

De esta forma, se garantizará la seguridad de cualquier peatón. La modificación pone fin a la coincidencia entre la luz ámbar para los vehículos y la luz verde para los peatones, una circunstancia habitual en algunos cruces y que pone en continuo peligro a los viandantes.

¿Cómo funcionarán los semáforos?

Esta nueva normativa dicta que cuando el peatón tenga el semáforo en verde, el conductor verá siempre la señal roja. Esto supone la desaparición del periodo de transición en el que algunos vehículos continuaban avanzando mientras los peatones comenzaban a cruzar. El objetivo de esta regulación es garantizar la seguridad vial, sobre todo en zonas urbanas. Unas áreas donde los atropellos continúan siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades de tráfico. Por lo tanto, obligará a los conductores a adaptar sus hábitos de conducción, ya que suelen interpretar la luz ámbar como una oportunidad para acelerar antes de la llegada del rojo. Aunque esta nueva regla señala que la señal ya obligaba a detenerse, excepto cuando la frenada supusiera un peligro.

Las multas

La DGT no ha anunciado un periodo de adaptación todavía, por lo que el nuevo sistema será obligatorio desde el primer día de su entrada en vigor. Por eso, los conductores que no respeten la señalización podrán ser sancionados.

Además, saltarse un semáforo en rojo está considerado una infracción grave y puede suponer una multa de 200 euros o incluso la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir. A su vez, ignorar la luz ámbar podría tener sanciones económicas.

La reducción de los atropellos

El recurso de suprimir la fase compartida entre vehículos y peatones representa una de las modificaciones más importantes en la regulación de los semáforos en los últimos años. Esta medida busca establecer una prioridad más clara para los peatones. Por lo tanto, la DGT fomenta la protección de los usuarios más vulnerables de la vía y reducir el número de accidentes en los entornos urbanos, donde la convivencia entre peatones y vehículos exige cada vez más seguridad.