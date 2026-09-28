Volkswagen vende a la china Gotion el 49% de la gigafactoría de Sagunto por 1.100 millones

El Grupo Volkswagen ha llegado a un acuerdo con el gigante chino Gotion para la venta del 49% de la gigafactoría de Sagunto por 1.100 millones de euros. Ambas empresas han acordado profundizar en su alianza estratégica a través de una joint venture para el desarrollo y la operación de la gigafactoría de celdas de baterías actualmente en construcción en la localidad de Sagunto (Valencia) y reforzar de este modo su posición como un hub estratégico de Europa para el desarrollo de baterías de litio-ferrofosfato (LFP).

El acuerdo firmado este lunes mantiene a PowerCo con una participación mayoritaria del 51% en la gigafactoría de Sagunto, lo que garantiza la continuidad en la gobernanza, la dirección estratégica y la supervisión operativa del proyecto. Además, los compromisos de inversión y los objetivos de empleo anunciados previamente se mantienen sin cambios.

Según las previsiones de mercado, las baterías LFP serán dominantes y podrían representar entre el 40% y el 65% de la demanda total en Europa en 2030, impulsada por su competitividad, seguridad, durabilidad e idoneidad para segmentos de vehículos eléctricos de gran volumen.

En la actualidad, prácticamente todas las celdas LFP utilizadas en Europa se fabrican en China. Con la empresa conjunta, Volkswagen, PowerCo y Gotion convierten el proyecto de Sagunto en una pieza clave para establecer una base de producción europea competitiva para esta tecnología de importancia estratégica con celdas destinadas al mercado europeo.

El acuerdo amplía también el alcance industrial de las instalaciones. Sagunto iniciará sus operaciones con dos bloques de producción y una capacidad anual conjunta de hasta 30 GWh en una primera fase. Esta mayor escala permitirá establecer una de las mayores plataformas europeas de producción de celdas de baterías LFP.

El inicio de las operaciones está previsto para 2027. La hoja de ruta industrial se ha actualizado para garantizar que Sagunto comience con la configuración tecnológica, productiva y operativa óptima. El objetivo no es simplemente empezar antes, sino comenzar con éxito y establecer una operación competitiva y a una mayor escala desde el primer día, lo que podría retrasar notablemente la puesta en marcha de la gigafactoría.

Volkswagen se alía con la china Gotion

Thomas Schmall, miembro del consejo de administración del Grupo Volkswagen responsable de Tecnología y presidente del Consejo de Supervisión de PowerCo SE, ha subrayado que le complace «enormemente ampliar la colaboración de larga duración con Gotion para llevar a cabo la producción industrial conjunta de tecnología LFP en Europa, lo que nos garantiza el acceso a una tecnología clave para la movilidad eléctrica».

«Volkswagen es el único fabricante de automóviles europeo que cubre internamente toda la cadena de valor de las baterías, desde el desarrollo y los materiales precursores hasta la producción», ha recordado.

Por su parte, el presidente de Gotion High-tech, Li Zhen, ha afirmado que «durante seis años, Volkswagen y Gotion han trabajado codo con codo, forjando una profunda confianza mutua y contribuyendo al éxito de ambas partes».

«Nuestra colaboración hace tiempo que ha traspasado los límites de lo habitual: ahora nos une un futuro común. Hoy, junto con Volkswagen y PowerCo, estamos acelerando nuestra cooperación estratégica global. Con participaciones cruzadas y tres centros conjuntos, nos estamos asegurando una posición de liderazgo en la industria europea de baterías de fabricación local, compitiendo por aprovechar la oportunidad que ofrece la movilidad eléctrica a nivel mundial y estableciendo conjuntamente un nuevo referente para la colaboración de primer orden en el sector de las baterías de litio», ha añadido.

Por último, el CEO de PowerCo SE, Frank Blome, ha aseverado que «Volkswagen y PowerCo están impulsando el desarrollo de la industria de las baterías en Europa. La colaboración con Gotion supone un nuevo hito en este camino. Refuerza la resiliencia de nuestra cadena de valor, acelera la industrialización y combina las capacidades de PowerCo con los puntos fuertes de un socio con el que llevamos colaborando desde hace mucho tiempo».