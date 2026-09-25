El Grupo Volkswagen ha llamado a revisión más de 2,8 millones de vehículos de sus marcas Volkswagen y Audi en todo el mundo por un problema de corrosión en el tornillo de fijación del eje del volante que afectaría al sistema de dirección, según un comunicado de la Autoridad Federal del Transporte Motorizado de Alemania (KBA).

En concreto, están afectados cerca de 2,16 millones de vehículos de Volkswagen, marca matriz del primer fabricante europeo, y 700.000 de la marca de lujo del grupo alemán, Audi.

En el caso de Volkswagen, los modelos afectados son Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran y Caddy producidos entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de unidades del Audi Q3 fabricadas entre 2017 y 2024.

Volkswagen llama a revisión a 2,8 millones de coches

Audi y Volkswagen recomiendan a los propietarios que contacten con sus filiales o con un taller autorizado para obtener más información sobre esta llamada a revisión, que se trata de un procedimiento habitual en el automóvil, en el que la solución del problema es gratuita para los propietarios de los modelos afectados.

Según la Autoridad Alemana de Transporte (KBA), de momento, no se han comunicado daños materiales ni lesiones personales relacionados con ese posible defecto, por lo que los vehículos pueden seguir rodando. La agencia indica que 2.159.054 vehículos en todo el mundo y 895.832 en Alemania están potencialmente afectados. Audi y Volkswagen calculan que como máximo solo el 1% de los coches objeto de la campaña presentaría el defecto en cuestión.

Crisis de Volkswagen

Este contratiempo supone un nuevo revés para el gigante automovilístico alemán, que a principios de septiembre pactó con los sindicatos 50.000 despidos adicionales de aquí a 2030, elevando a unos 100.000 el recorte total previsto de su plantilla. El grupo continúa bajo fuerte presión por la competencia china y su retraso en la transición hacia el vehículo eléctrico.

Además, el fabricante de automóviles planea recortar más de 500.000 vehículos de su capacidad de producción europea en respuesta a la baja demanda. A lo que hay que sumar que plantas alemanas en Emden, Zwickau y Hannover, junto con la fábrica de Audi en Neckarsulm, no tendrán una asignación de producción competitivamente viable una vez que expiren los programas de producción actuales entre 2031 y 2034.

Las soluciones podrían incluir un giro hacia la defensa o alianzas con China, pero hasta el momento no han surgido planes concretos. También existe margen de maniobra en lo que respecta a los horarios laborales, ya que el acuerdo de 2024 establece que las partes pueden acordar una semana laboral de cuatro días para los trabajadores si el grupo atraviesa dificultades financieras.