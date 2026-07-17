La reflexión de Robert de Niro (82 años), actor: «Todos pagamos un precio por las acciones que realizamos en el pasado, ¿pero cuándo ha sido suficiente?»

Robert De Niro es el actor vivo más conocido del mundo. Un Marlon Brando contemporáneo que ha trabajado con los mejores directores y en infinidad de países por todo el mundo. Por ejemplo, protagonizó la italiana Novecento (1976) para Bernardo Bertolucci e incluso actuó en España a las órdenes de Rodrigo Cortés en Luces rojas (2012). Posiblemente, ningún intérprete ha vivido más experiencias dentro de la profesión que él y eso, aparte del valor general de su obra, lo convierte en uno de los referentes cinematográficos que más citas memorables ha acumulado a lo largo de sus 60 años dentro de la industria.

Aunque De Niro no mencionó la reflexión que acuñamos hoy en ningún discurso ni gala de premios. La sentencia pertenece a una un tanto desconocida cinta de su carrera: Condenado (2002).

Robert De Niro: una frase para enmarcar

El actor soltó esa línea de diálogo mientras interpretaba a Vincent LaMarca, dentro del thriller policial anteriormente mencionado que dirigió Michael Caton-Jones. El inicio del siglo XXI no fue una época gloriosa para la vida laboral de De Niro. Trabajó como el que más, pero si repasamos los títulos de esa etapa, cualquier otra estrella de la profesión habría podido entrar en el dudoso selecto club de actores que permanecen en un bucle de proyectos que son carne de videoclub.

Salvo la correcta The Score (2001), la ristra de producciones del dos veces ganador del Oscar asusta a cualquiera. Las aventuras de Rocky y Bullwinkle (2000), 15 minutos (2001), Otra terapia peligrosa. ¡Recaída total! (2002), Showtime (2002) y El enviado (2004) fueron películas totalmente alejadas de lo que representa la icónica figura del neoyorquino. No obstante, incluso protagonizando este tipo de historias, De Niro guarda un gesto, una mirada o secuencia por la que ya merece la pena haber visto dicho largometraje.

«Todos pagamos un precio por las acciones que realizamos en el pasado, ¿pero cuándo ha sido suficiente?», se pregunta su personaje en Condenado. El contexto de la frase viene marcado por el arco tortuoso de su personaje, un policía que vive marcado por el trauma de haber tenido un padre ejecutado en la silla eléctrica. Ese pasado se replica ahora en su hijo (interpretado por James Franco), quien es principal sospechoso de haber cometido un asesinato que él mismo debe investigar.

En estos instantes, Condenado no está disponible en ninguna plataforma de streaming.

Los próximos proyectos de Robert De Niro

A sus 82 años, De Niro no ha bajado ni un ápice su ritmo de trabajo. En 2025 triunfó a niveles de audiencia con la miniserie Día Cero y en 2023, recibió su última nominación al Oscar por Los asesinos de la luna (2023).

Este 2026 volverá a colaborar con la «gran N roja», estrenando el próximo 28 de agosto el thriller Susurran tu nombre, junto a Michael Keaton, Adam Scott y Michelle Monaghan. También regresará para interpretar de nuevo a Jack Byrnes en la franquicia cómica, Ahora los suegros son ellos.