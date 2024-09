Tráiler de ‘Escape’: así es la nueva película de Rodrigo Cortés que protagoniza Mario Casas

Rodrigo Cortés regresa con una nueva película y eso de por sí, ya es un motivo de celebración para el cine español. Pero es que además, el salmantino se ha rodeado de una forma inmejorable para Escape, su última propuesta fílmica. Primero porque adapta la disruptiva novela homónima de Enrique Rubio. Segundo, porque ha elegido a un casting de estrellas del cine patrio liderado por Mario Casas. Y por último (seguro que incluso se dan más bondades en su vuelta tras las cámaras) y no por ello menos importante, tiene como productor ejecutivo a Martin Scorsese. Ahora por fin, la producción de Movistar + y RTVE lanza un desatado material promocional que ya hemos podido disfrutar.

Aparte de Casas, el elenco de Escape está lleno de caras conocidas como Anna Castillo, Josep María Pu, Blanca Portillo, Jose Sacristán, José García, David Lorente, Juanjo Puigcorbé, Albert Serra y Willy Toledo. La presencia internacional de Scorsese podría sorprendernos, pero el director hispano ya se ha mostrado en más de una ocasión como uno de nuestros realizadores más internacionales. Desde la singular Buried, protagonizada por Ryan Reynolds, hasta Luces rojas, donde Cortés contó con nada más y nada menos que Robert De Niro, Cillian Murphy, Sigourney Weaver, Elizabeth Olsen y Toby Jones.

Tráiler de ‘Escape’

Por más divertido que nos haya parecido el tráiler, la propia rotulación del adelanto nos avisa en el adelanto que esta no es una comedia, aunque tampoco un drama: Es Escape. Un juego de palabras sorprendentemente sencillo para lo enrevesado que puede llegar a ser el planteamiento original del libro de Rubio.

La historia nos pone en la piel de un hombre completamente roto que quiere que la burocracia se encargue de quitarle la libertad que tanto le molesta. Por eso traza toda una serie de planes para que de una vez por todas, lo encierren. Sin embargo, al principio no parece haber manera de que el juez dicte sentencia en su contra. Y eso que al principio del tráiler podemos verle estampando su coche contra una central bancaria. Ni su psicóloga, ni su hermana saben ya que hacer con su actitud, pero aún así intentan ayudarle como pueden. Así, como él bien asegura, es un ciudadano que paga sus impuestos y que por tanto tiene derecho a que le priven de su caprichoso libre albedrío. Cortés adapta libremente el material de Rubio perfilando una mezcla de tonos muy singular en su narrativa. Un relato del que siempre ha sido un fiel admirador y que de hecho, su propia reseña aparece en la edición de la editorial de La esfera de los libros.

«Enrique Rubio escribe como no se escribe y piensa como no se piensa, que es lo que hacen los verdaderos escritores. ‘Escape’ no se parece a nada (braco) y revienta todo corsé», escribía Cortés sobre el escritor. Desde luego, Escape funciona en el sentido opuesto que Alcatraz, Cadena perpetua y demás historias sobre cárceles, por lo que a nivel de registro seguramente es una de las cintas españolas más originales y particulares del presente 2024.

¿Cómo ha llegado hasta Scorsese?

Además de ser uno de los cineastas más reconocidos del séptimo arte, Scorsese lleva en la producción desde la primera década del siglo XXI. Por un lado, su propio cine y por otro películas varias como Malavita, El muñeco de nieve, Diamantes en bruto o Fragmentos de una mujer. Pero este año, el oscarizado autor ha puesto su mirada en el cine fuera de las fronteras norteamericanas. El director de Uno de los nuestros ha producido la argentina El aroma del pasto recién cortado, la belga Aquellos maravillosos días y por supuesto, la española Escape. Ahora bien ¿Cómo fue la toma de contacto entre Scorsese y Cortés?

El español y el neoyorquino se conocen desde que el primero lo entrevistó en 2018, con motivo del Premio Princesa de Asturias de las Artes que aquel año recayó en las manos de la mente tras Taxi driver, Toro salvaje o La última tentación de cristo. Cortés le contaba a RNE que cuando se conocieron, Scorsese le contó que había visto todas sus películas y que especialmente le encantaba su último trabajo, El amor en su lugar. El realizador italoamericano le dijo al director que mantuviesen el contacto y cuando le preguntó si estaba trabajando en algún nuevo guion, este le mostró el de Escape. Y el resto, pues ya es historia de nuestro cine.

Escape llegará a los cines el próximo 31 de octubre. ¿Será una seria candidata a los Goya? ¿Logrará Mario Casas su segundo «cabezón» como intérprete?