El barco con el que Nuria Roca disfruta de Menorca cuesta 800 euros al día y tiene camarote, solárium y baño

Las vacaciones de Nuria Roca en Menorca tienen un protagonista que se repite cada verano: Candela III, la embarcación con la que la presentadora y su familia recorren algunas de las calas más espectaculares de la isla. Alejada de los grandes yates de lujo que suelen acaparar titulares durante la temporada estival, esta lancha de inspiración mediterránea destaca por su diseño clásico, su casco azul intenso y los detalles en madera que le dan un aire atemporal. Con capacidad para varias personas y disponible también para alquiler, Candela III se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de los veranos de la comunicadora, que encuentra en Menorca el destino perfecto para desconectar y disfrutar del mar junto a los suyos.

Una embarcación con estética mediterránea

Candela III llama la atención por su imagen cuidada y por mantener la esencia de las embarcaciones tradicionales del Mediterráneo. Su elemento más característico es el casco pintado en un intenso color azul, que contrasta con los acabados en madera presentes tanto en el timón como en distintos detalles de la cubierta.

Lejos de las líneas futuristas o de los diseños más llamativos que predominan en muchas embarcaciones de recreo actuales, este barco apuesta por una estética elegante y sencilla. El timón de caña de madera refuerza ese estilo clásico que encaja perfectamente con el paisaje de la costa menorquina y aporta un toque diferencial frente a otras opciones de alquiler.

Espacio para disfrutar de un día completo en el mar

Más allá de su diseño, Candela III está pensada para pasar una jornada completa navegando. La embarcación tiene capacidad para varias personas, por lo que resulta cómoda tanto para familias como para grupos de amigos que quieran recorrer la costa de Menorca.

La cubierta ofrece diferentes espacios para relajarse, tomar el sol o descansar mientras el barco permanece fondeado. También dispone de zonas de sombra que permiten resguardarse durante las horas de mayor calor, un aspecto especialmente valorado en los meses de verano.

El barco que puede alquilarse por unos 800 euros al día

Aunque muchos lo asocian directamente con las vacaciones de Nuria Roca, Candela III también está disponible para alquiler. Su precio ronda los 800 euros por día, una tarifa habitual para este tipo de embarcaciones durante la temporada alta en Baleares.

El alquiler permite recorrer algunas de las zonas más conocidas de la isla con total libertad, adaptando el itinerario a las condiciones del mar y a las preferencias de quienes viajan a bordo.

Menorca, el mejor escenario para navegar

No es casualidad que Nuria Roca elija Menorca verano tras verano. La isla ofrece algunas de las calas más espectaculares del Mediterráneo y muchas de ellas se disfrutan especialmente desde el mar.

Navegar permite acceder con mayor facilidad a enclaves como Macarella, Macarelleta, Cala Mitjana, Trebalúger o Cala Escorxada, donde las aguas transparentes y el entorno natural convierten cada parada en una experiencia diferente.

Además, recorrer la costa en barco ofrece la posibilidad de descubrir rincones menos transitados y fondear lejos de las playas más concurridas durante los meses de mayor afluencia turística.

Un diseño que apuesta por la madera y los acabados tradicionales

Uno de los aspectos que más personalidad aporta a Candela III es la presencia de la madera en buena parte de sus acabados. El timón de caña es uno de los elementos más llamativos, pero no el único. La cubierta incorpora también detalles realizados con este material que refuerzan la imagen clásica de la embarcación.

Frente a otros barcos en los que predominan los acabados metálicos o las superficies completamente blancas, Candela III mantiene una estética mucho más cálida y cercana a la tradición náutica mediterránea.

Ese equilibrio entre diseño tradicional y prestaciones actuales explica buena parte de su atractivo y hace que resulte fácilmente reconocible entre las embarcaciones que navegan por la costa balear.