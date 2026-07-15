El yate que Lamine Yamal alquiló por 4.500 euros al día el pasado verano acaba reducido a cenizas en Ibiza

Ayer la ciudad de Ibiza despedía el día con uno de los incendios más sonados del puerto deportivo de Botafoc, Ibiza. Para muchos, este yate resulta familiar, y no es para menos: el año pasado, quien disfrutaba de unas vacaciones surcando el Mediterráneo en su interior era la estrella de la Selección Española, Lamine Yamal. El yate en cuestión era el Letfy, una joya náutica que el futbolista alquiló por 4.500 euros al día, con capacidad para 12 personas, y que tenía todo tipo de lujos y comodidades para poder disfrutar en alta mar. Repasamos cómo fue el día en el yate de Lamine Yamal y cómo ha sido el trágico final de esta embarcación.

Este lunes a mediodía el puerto deportivo de Ibiza recibía la noticia de que una de las embarcaciones más demandadas por la jet set del puerto ardía en llamas. Se encontraba en el pantalán exterior de las instalaciones portuarias. El incendio fue prontamente sofocado por las autoridades de salvamento portuarias, que retiraron rápidamente el resto de las embarcaciones colindantes para que no sufriesen la misma suerte que el Letfly.

Su último verano junto a Lamine

Todavía se desconoce la causa del fuego, pero todo este percance ha terminado con la embarcación descansando en el fondo de la marina. Pese a su trágico final, hace casi un año el estado de esta embarcación era mucho más prometedor, ya que, lejos de las llamas, tenía a un joven Lamine Yamal celebrando unas merecidas vacaciones en su interior.

El periódico local, Diario de Ibiza, dio cuenta de las vacaciones del futbolista el 27 de junio de 2025, tras terminar la temporada con el Fútbol Club Barcelona, unos días antes de que iniciase la pretemporada. Una temporada cuanto menos estelar, que consolidó al futbolista como uno de los jugadores más determinantes del club, al registrar 18 goles y entre 21 y 25 asistencias en todas las competiciones del club. Y ahí estaba, disfrutando entre amigos de un yate que, hasta ayer, era considerado un auténtico lujo flotante.

Letfly, el sueño mediterráneo

Letfly no era un yate cualquiera: se trataba de un Jaguar 72 construido a principios de siglo y renovado hace poco más de un año. Por dimensiones, pequeño no era, pues esta joya marítima tenía una superficie de 23 metros de estola y 6 metros de manga. Y como buen Jaguar, la potencia era uno de sus máximos potenciales. Con 1.300 caballos, una cifra comparable, e incluso superior, a la de muchos superdeportivos.

Por dentro, estaba dispuesto para acoger a 12 personas en una experiencia completamente exclusiva sobre el mar. Tenía tres cabinas y tres baños, además de zonas comunes perfectamente equipadas y preparadas para no tener que renunciar a nada. Entre ellos, destacaban el salón-comedor y los espacios en cubierta.

Tampoco escatimaban en detalles en todo lo que estaba de puertas para afuera de esta embarcación, ya que en cubierta el Letfly contaba con una zona con colchonetas para tomar el sol y otra área de comedor para disfrutar de comidas al aire libre. Y todo decorado con madera y metal, una combinación muy silenciosa para un lujo tan austero como el que representaba el Letfly.

Tal y como recoge el Diario de Ibiza, tal despliegue de lujos no estaba permitido para cualquier bolsillo. En temporada alta, el precio por alquilar este yate podía alcanzar hasta los 6.000 euros por día en julio y agosto. O, lo que es lo mismo, 32.000 euros por semana. Esto deja a Lamine Yamal sin opción para navegar este verano; veremos a ver qué destino y qué embarcación elige el futbolista si finalmente vuelve a casa con el título mundial entre sus manos.