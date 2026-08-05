Denzel Washington: «El hecho de que estés haciendo mucho más no significa que…»

El actor Denzel Washington ha cumplido ya 71 años y ha participado como actor en más de 50 películas. Un tiempo suficiente para darse cuenta de que es lo que importa cuando uno trabaja. Por eso, no sorprende que se le atribuya esta sabia frase: «Una persona puede pasar horas trabajando, corriendo de una tarea a otra y aun así no lograr lo que realmente importa. Esta diferencia entre actividad y logro está en el corazón». Con esta frase el actor diferencia entre estar trabajando y ser productivo y lograr aquello que estamos buscando. Una buena frase que cualquiera puede aplicar a su vida diaria ya que viene de un actor que durante su carrera ha obtenido un Globo de Oro, un Premio del Sindicato de Actores, un premio Tony y dos premios Óscar por su interpretación en la cinta Glory como mejor actor de reparto en 1989 y por Training Day como mejor actor principal en 2001.

El actor Denzel Washington nació el 28 de diciembre de 1954 en la localidad de Mount Vernon en Nueva York y era hijo de un ministro pentecostal y la propietaria de un salón de belleza. Aunque en un primer momento pensó en dedicarse a la medicina, al final decidió matricularse en Periodismo en la Universidad de Fordham. Su vida cambió cuando decidió trabajar como director de artes creativas de un campamento de verano en Lakeville en el que descubrió que su verdadera vocación era la interpretación y decidió concentrar todos sus esfuerzos en convertirse en un buen actor.

Sus primeros pasos en el mundo del cine

Aunque el actor Denzel Washington dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación en el teatro en Shakespeare in the Park de Joseph Papp, pronto logró un hueco en producciones para televisión como producciones televisivas como Wilma (1977), Flesh and Blood (1979), Carbon Copy (1981), de la que fue el protagonista, o en la serie St. Elsewhere (1982-1988),

Su primer éxito lo obtuvo con en 1987 cuando interpretó al activista negro sudafricano Stephen Biko en la cinta Grita libertad del británico Richard Attenborough. Un trabajo espectacular con el que dejó al mundo con la boca abierta y que le supuso una nominación al Óscar como Mejor actor de reparto.

Se podría decir que el actor entró en el mundo de la interpretación por la puerta grande ya que solo dos años después, en 1989, fue uno de los protagonistas en la película Glory. Esta cinta estaba centrada en la participación de los afroamericanos en la guerra civil estadounidense y por su trabajo en esta película Denzel Washington obtuvo el Óscar al mejor actor de reparto.

Los grandes éxitos de su carrera

Como hemos explicado, el actor ha participado en más de cincuenta películas y de finales de siglo destacan Grita libertad y Glory y también el drama judicial Philadelphia que se estrenó en 1993 y que coprotagonizó con el conocido actor Tom Hanks.

Además, en los primeros años de los 2000 destacaron sus interpretaciones en películas como la cinta sobre corrupción policial Training Day (2001) con la que ganó el Premio Óscar al mejor actor principal, el thriller Inside Man (2006) que fue dirigido por Spike Lee y el drama American Gangster (2007) dirigido por Ridley Scott.

También merece la pena ver la película de acción The Equalizer que se estrenó en 2014 y fue dirigida por Antoine Fuqua y escrita por Richard Wenk. Esta cinta de ciencia ficción está basada en la serie de televisión del mismo nombre que se emitió en los años ochenta y estaba protagonizada por el actor británico Edward Woodward.

En 2024 se estrenó el drama histórico Gladiator II dirigido por Ridley Scott y que era una secuela de la primera entrega que fue dirigida por David Scarpa y que estaba protagonizada por los actores Russell Crowe, Joaquin Phoenix y Connie Nielsen. Denzel Washington participó en Gladiator II junto con los actores Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, May Calamawy, Connie Nielsen y Derek Jacobi.

Aunque el actor ha estado trabajando sin interrupciones durante cinco décadas, en noviembre del 2024 el actor anunció que se retirará de la actuación profesional cuando termine de rodar las 5 películas con las que se había comprometido. Por ahora solo se ha estrenado la película de suspense Del cielo al infierno (Highest 2 Lowest) que ha sido dirigida por Spike Lee y que el actor Denzel Washington protagonizó.

Además pronto se estrenarán las películas Here Comes the Flood dirigida por Fernando Meirelles en la que también estarán los actores Robert Pattinson y Daisy Edgar-Jones, Black Panther 3 y se esperan otras posibles entregas adicionales de su saga de acción The Equalizer que tantas alegrías le dio al actor hace unos años.