El lema de vida de Denzel Washington (71 años): “La primera parte de tu vida, aprendes. La segunda parte, ganas. La tercera parte, devuelves”

El actor Denzel Washington se ha convertido en una de las grandes estrellas de Hollywood por su trabajo en películas tan conocidas como Grita libertad, Tiempos de gloria, Malcolm X, Huracán Carter, Training Day, Fences o Gladiator 2. Un actor al que, además le gusta compartir su filosofía de vida con frases inspiradoras como la siguiente: «La primera parte de tu vida, aprendes. La segunda parte, ganas. La tercera parte, devuelves». A sus 71 años está claro que ya se encuentra en la tercera parte de su vida y que ha pasado por las anteriores y puede hablar de ese momento en el que se dedicó a aprender todo lo que pudo del mundo del cine y la interpretación y de ese otro momento de su carrera en el que el éxito como actor fue una realidad y tuvo que enfrentarse a sus beneficios y problemas.

Esta sabia sentencia la pronunció el actor en una entrevista que le hicieron durante la gira promocional de Gladiator 2 de Ridley Scott. El actor utilizó una de las reflexiones del inversor y filántropo estadounidense Arthur Rock y la adaptó al momento en el que se encontraba su carrera cinematográfica. Denzel Washington ha participado en más de 55 películas a lo largo de su carrera y es uno de los actores americanos más famosos del mundo. Por su trabajo ha recibido tres Globos de Oro, un Premio del Sindicato de Actores, un premio Tony y dos premios Óscar por las películas Glory (1989) como mejor actor de reparto y por Día de entrenamiento (2001) como mejor actor principal.

La trayectoria en el cine del actor Denzel Washington

El actor Denzel Washington nació el 28 de diciembre de 1954 en la localidad de Mount Vernon y, aunque quería ser médico en un primer momento, al final comenzó a estudiar Drama y Periodismo en la Universidad de Fordham. Uno de sus primeros trabajos fue el de director de artes creativas del Camp Sloane YMCA en Lakeville y cuando participó en un concurso de talentos para el personal un compañero le indicó que le veía dotes como actor.

El actor Denzel Washington empezó su carrera en el teatro interviniendo en representaciones como Coriolanus de William Shakespeare en 1979. Los siguientes años consiguió papeles en producciones como Shakespeare in the Park de Joseph Papp, Ceremonies in Dark Old Men, Chickens Coming Home to Roost u Otelo , entre otras.

Después trabajó en producciones televisivas como Wilma en 1977, De carne y hueso (1979), Carbon Copy (1981) o la serie Hospital (1982-1988). Su primer papel como protagonista fue en la cinta Grita libertad (1987) de Richard Attenborough en el que interpretó el papel del activista negro sudafricano Stephen Biko por el cual fue nominado al Óscar como Mejor actor de reparto.

Otro de sus grandes papeles fue en la película Malcolm X (1992) dirigida por Spike Lee en la que dio vida al protagonista y le supuso una nominación al Óscar al mejor actor. A partir de ese momento logró papeles en películas como Philadelphia (1993), El informe Pelícano (1993), Marea roja (1995), Fallen (1998), El coleccionista de huesos (1999), Huracán Carter (1999) y Gladiator 2 (2022), la cual se puede ver en Netflix desde abril.

Las otras facetas del actor

Denzel Washington, además de actor, ha trabajado como productor y director de cine. En el año 2002 debutó como director en la película Antwone Fisher: el triunfo del espíritu que coprotagonizó que coprotagonizó con el actor Derek Luke y la segunda fue Grandes debates (2007) . La tercera y última por el momento fue la películ Fences (2016) que también protagonizó el propio Denzel Washington junto a la actriz Viola Davis.

También ha trabajado como productor ejecutivo en el documental Half past autumn: The Gordon Parks Story. En noviembre del 2024 Denzel Washington anunció su retirada del mundo del cine cuando termine de rodar las 5 películas con las que se había comprometido. Por ahora de estas películas, solo se ha estrenado la cinta Del cielo al infierno en 2025 dirigida por Spike Lee y protagonizada por el propio Denzel Washington y otros actores como Ilfenesh Hadera, Jeffrey Wright, Ice Spice y ASAP Rocky, entre otros.

A sus 71 años el actor ya está en la última fase de carrera cinematográfica, aunque todavía Denzel Washington nos puede sorprender con otras grandes interpretaciones en las producciones que todavía no se han estrenado. Por ahora solo sabemos que estará en Here Comes the Flood, una producción de Netflix dirigida por Fernando Meirelles y escrita por Simon Kinberg centrada en varios atracos y también ha anunciado el propio Denzel Washington que desarrollará una cuarta entrega de la saga de acción The Equalizer y participará en la futura cinta Pantera Negra 3. Un increíble actor al que todavía le queda cuerda para rato y que siempre nos sorprende con su sabia filosofía de vida.