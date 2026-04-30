¿Qué pasó el 2 de mayo de 1808 en Madrid? Los datos más curiosos sobre el levantamiento

¿Por qué es festivo el día 2 de mayo en Madrid? Al margen de que mañana celebremos el Día del Trabajador por ser 1 de mayo, al día siguiente Madrid celebra el 2 de mayo por lo que se suma otro día festivo en esta comunidad, aunque algunos no sabrán realmente a qué se debe dicha celebración. De hecho, si preguntas a gente joven, muchos te dirán que simplemente es «el día de la Comunidad» o que sirve para alargar el puente de mayo. Y poco más.

Sin embargo, lo que ocurrió ese día en 1808 no tiene nada que ver con una celebración tranquila. Fue, más bien, una jornada caótica, tensa, que acabó con una ciudad entera metida en un conflicto. Meses antes, las tropas de Napoleón Bonaparte habían ido entrando en España con la excusa de cruzar hacia Portugal. Pero a esas alturas ya era evidente que aquello no era solo un «tránsito militar». La sensación en Madrid era que algo se estaba torciendo.

¿Qué pasó el 2 de mayo de 1808 en Madrid? Los datos más curiosos

La mañana del 2 de mayo no empezó con una batalla, sino con un rumor. Se decía que los franceses iban a sacar de la ciudad al infante Francisco de Paula, el único miembro de la familia real que quedaba en Madrid. Puede parecer un detalle menor, pero no lo fue. Ese movimiento se interpretó como el paso definitivo para dejar el país completamente en manos francesas. Y la reacción fue casi inmediata. La gente empezó a acercarse al Palacio Real. Primero unos pocos, luego más. Sin organización, sin líderes claros. Simplemente por curiosidad, enfado, tensión acumulada.

Hasta que pasó lo que tenía que pasar primero con un enfrentamiento puntual y luego con una situación que se acabó por descontrolar. Los franceses reaccionan con fuerza, llegan refuerzos, se escuchan disparos y a partir de ahí, ya no hubo vuelta atrás.

Madrid, convertida en un campo de batalla improvisado

Lo que siguió durante el resto del día fue una sucesión de choques en distintos puntos de la ciudad. No fue una batalla ordenada, ni mucho menos. Fue algo mucho más desordenado, más caótico con un enfrentamiento entre vecinos que salían con lo que podían y soldados que tenían armamento y órdenes claras.

La diferencia era enorme. Aun así, la resistencia fue intensa. No duró poco precisamente si se tiene en cuenta que durante horas hubo enfrentamientos en varios barrios, con escenas bastante duras, pero al final, la superioridad militar se impuso. Hacia la tarde, alrededor de las ocho, la situación estaba ya controlada por el ejército francés. El precio había sido alto con más de 400 muertos y un número importante de heridos.

El 3 de mayo: la parte que más marcó a la ciudad

Lo que ocurrió después terminó de fijar esa fecha en la memoria colectiva. Porque si el 2 de mayo fue el levantamiento, el día siguiente fue el castigo. Esa misma tarde se tomó una decisión muy clara: cualquier persona detenida con armas sería ejecutada. Y así fue.

Durante la noche y la madrugada del 3 de mayo se produjeron fusilamientos en distintos puntos de Madrid. No solo en Príncipe Pío, que es el lugar más conocido, sino también en otras zonas como el Paseo del Prado o los alrededores de Recoletos. Era una forma de dejar claro quién tenía el control.

Algunos detalles que ayudan a entender mejor lo que pasó

Hay varios aspectos que muchas veces se pasan por alto y que ayudan a encajar todo mejor:

Las tropas españolas en Madrid prácticamente no intervinieron . Tenían órdenes de no hacerlo. Solo algunos grupos, como los artilleros de Monteleón, decidieron saltarse esas órdenes.

. Tenían órdenes de no hacerlo. Solo algunos grupos, como los artilleros de Monteleón, decidieron saltarse esas órdenes. La situación política era bastante confusa . Abdicaciones cruzadas, presiones… hasta el punto de que el trono acabó en manos del hermano de Napoleón, José Bonaparte.

. Abdicaciones cruzadas, presiones… hasta el punto de que el trono acabó en manos del hermano de Napoleón, José Bonaparte. La figura de Manuela Malasaña ha quedado como símbolo , aunque no todo está del todo claro sobre cómo murió exactamente. Aun así, su historia forma parte del relato de esos días.

, aunque no todo está del todo claro sobre cómo murió exactamente. Aun así, su historia forma parte del relato de esos días. Las imágenes más conocidas son las pinturas de Francisco de Goya que retrató tanto los combates como los fusilamientos en obras que hoy se pueden ver en el Museo del Prado.

Por qué este día sigue siendo festivo hoy

Aunque el levantamiento fue sofocado en cuestión de horas, lo que provocó fue mucho más grande. La noticia se extendió y otras ciudades empezaron a reaccionar. Ahí es donde realmente arranca la Guerra de la Independencia y por eso el 2 de mayo no es solo un festivo sin más, sino que en el fondo, es el recuerdo de un momento en el que una ciudad reaccionó sin planificación, casi por impulso, ante una situación que consideraba injusta. Y quizá por eso sigue teniendo sentido mantenerlo en el calendario. No tanto por la victoria, que no la hubo ese día, sino por lo que desencadenó después.