El adiós de Àngels Barceló a la SER: «Soy la página de la izquierda y ahora toca la de la derecha, sed felices con lo que os toque»

«Últimos minutos del programa y hoy soy yo la que hablo. Es el último Hoy por hoy que hago. Se acabó. Alegraros un poco por mí, por favor». Àngels Barceló ha anunciado en directo, por sorpresa, que el de este jueves ha sido su último programa en la cadena SER. Aunque se sabía que la periodista dejaría el espacio, donde le dará el relevo Aimar Bretos, no se conocía la fecha exacta de su adiós.

Àngels Barceló ha aclarado la razón por la que ha escogido este día para poner punto y final a su etapa al frente de Hoy por hoy. «He acordado con la casa y con su complicidad que lo dejo aquí, porque la casa tiene que empezar a trabajar en lo que viene». La periodista ha aprovechado esa explicación para lanzar una pulla contra la emisora, después de que las discrepancias editoriales con Fran Llorente, responsable de contenidos de radio y audiovisual del grupo Prisa, forzaran su salida: «Entonces, pasamos página. Yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha».

El movimiento de Àngels Barceló ha sido imprevisto, ya que la temporada radiofónica no termina hasta la llegada de julio. Aimar Bretos tomará las riendas en septiembre y José Luis Sastre -hasta ahora subdirector del programa de Barceló- ocupará el lugar de Bretos en Hora 25.

La periodista ha lanzado otro mensaje a la emisora, en este caso sobre el rendimiento del espacio con ella al frente: «El último Hoy por hoy, después de siete años. Lo dejamos en lo mejor de la audiencia. Que vengan a perseguirnos, que vengan a perseguirnos [ha remarcado] con los datos históricos de Hoy por hoy, con la complicidad de los oyentes que nos han traído de la mano hasta aquí».

Asimismo, Barceló ha sacado pecho por el «compromiso» que ha mostrado con los oyentes, el de «contarles la verdad, ser rigurosos y hacerles pasar muy buenos ratos». Después, se ha dirigido directamente a ellos. «Desde donde nos escuchen, hoy termina una etapa y comienza otra», ha mencionado, con una referencia a la fortaleza en la que el rey Arturo libró sus batallas: «Volvimos a Camelot, pero Camelot vuelve a cerrarse».

Finalmente, ha agradecido el «cariño» que ha recibido de la gente. «Sed muy felices con lo que os toque. Yo os aseguro que seré muy feliz con lo que me toca», ha declarado Àngels Barceló. La periodista sería una de las apuestas de La Séptima, la nueva televisión gubernamental que tiene que arrancar en el último trimestre del año tras la adjudicación de la licencia al grupo impulsado por José Miguel Conteras.

Aunque, por el momento, Barceló ha indicado que se tomará un descanso. «De momento, lo que me toca es poner los pies en remojo, mucha pomada, mucha pomada y pasármelo muy bien también», ha señalado. Ha concluido revelando el mensaje que le ha trasladado la gente, asegura: «Me decía que no será igual, que nada será lo mismo».