La alineación del Barcelona para medirse a Osasuna este sábado en El Sadar con motivo de la jornada 34 de la Liga será la mejor posible al alcance de Hansi Flick. Lamine Yamal es baja por lesión y Koundé por sanción. Raphinha y Bernal vuelven a la convocatoria, pero no están todavía disponibles para salir de inicio. Lewandowski, Fermín López y Roony serán titulares en Pamplona.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con la titularidad de Joan García. El portero catalán sigue dejando porterías a cero y en Pamplona quiere mantener esa racha. Está muy cerca de poder ganar su primera Liga en su primera temporada como culé.

La gran novedad en la defensa del Barcelona para medirse a Osasuna será la de Eric García como lateral derecho por la sanción a Koundé. En el resto de posiciones no hay sorpresas en la alineación del Barcelona. Cubarsí y Gerard Martín serán los laterales. Cancelo jugará de lateral izquierdo.

En el centro del campo de la alineación del Barcelona será titular Pedri, como es habitual en casi todos los onces del equipo culé. Junto a él jugará Gavi. Volverá a quedarse en el banquillo De Jong de inicio.

Y en el frente de ataque del Barcelona jugará Dani Olmo como enganche, Fermín López en una banda tras su gran gol en Getafe, Roony en la otra haciendo de Lamine Yamal y en punta Robert Lewandowski.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse este sábado a Osasuna en El Sadar con motivo de la jornada 34 de Liga: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri; Bardghji, Olmo, Fermín; Lewandowski.