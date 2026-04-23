Palo de Gavi a cuenta de la Champions: «Tenemos muchos líderes, pero algunos no lo han demostrado»

Las palabras de Hansi Flick siempre resuenan con fuerza. El alemán acostumbra a ser un entrenador de club, corporativista, de pocas palabras ácidas cuando van dirigidas al propio Barcelona o sus jugadores. Es un entrenador rudo, con mano dura, y cuando tiene que decir algo que no suele gustar, lo dice aun así. Sus palabras en la previa del Celta de Vigo aludiendo a la falta de liderazgo y líderes para alzarse con la Champions League llegaron a un Gavi, que lejos de sentirse aludido, cargó contra sus compañeros.

Flick decía días atrás que la ausencia de Frenkie de Jong y Raphinha en tramos importantes de la temporada han supuesto un contratiempo en las aspiraciones del equipo, sobre todo en la Champions League. «En este deporte todo se decide por pequeños detalles. En este tramo final de temporada es importante tener a todos los jugadores disponibles. De Jong o Raphinha no estaban; no es una excusa, pero es importante», decía el alemán, que aludía a estos y una ausencia, la de Íñigo Martínez: «El año pasado teníamos a Iñigo, que estuvo fantástico… necesitamos liderazgo. En los entrenamientos estoy muy contento porque se ve, pero en unos cuartos de Champions necesitas jugadores maduros que asuman ese rol».

Madurez y liderazgo pide Hansi Flick tanto a su plantilla como a los mandamás del club, que acudirán al mercado este verano en busca de lo que necesita el alemán. Sobre todo respondía Gavi justo tras el triunfo ante el Celta de Vigo, en zona mixta, cuestionado por si la plantilla del Barça tiene líderes: «Sí, yo creo que sí. Si ves todos los equipos que ganan títulos, tienen siempre muchos líderes en el campo. Y yo la verdad es que me considero un líder en el campo».

-Periodista: «Hansi Flick dijo que para que el Barça gane la Champions League se necesitan líderes». -Gavi: «Sí. Yo me considero un líder. Tenemos muchos líderes, aunque algunos todavía no lo han demostrado». (Vía @esport3). pic.twitter.com/0o8lTludJD — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 23, 2026

No le mencionó Flick pero Gavi se incluye entre los líderes, aunque dejó también un palo y recado para otros líderes que no lo demostraron tanto este año en la Champions: «Yo creo que tenemos muchos líderes, lo que pasa es que alguno todavía no lo ha demostrado. Pero yo creo que sí. Y bueno, al final, creo que también, en parte, los títulos que hemos tenido es porque tenemos líderes en el campo. En serio, creo que tenemos líderes y espero que mientras más tengamos, pues mejor para nosotros».

Gavi, líderes y objetivos tras la Champions

Además de ese palo a los ‘líderes’ de la plantilla tras la eliminación este año en Champions, Gavi también valoró los objetivos de aquí a final de temporada, donde solamente queda saber cuándo alzarán matemáticamente el título de Liga: «Al final, lo que queremos es, tanto yo como mis compañeros, es ganar la Liga cuanto antes mejor, ya sea contra el Madrid o antes, lo importante es ganarla y ya está. Y espero que sea pronto».

🎙️ Gavi, al micròfon d’Esport3 🏅 «Nosaltres volem guanyar la Lliga com abans millor, ja sigui contra el Madrid o abans» 🙏 «Lamine està fotut, però esperem que sigui el mínim possible»#GolaGol3Cat ▶️ https://t.co/aG1zLdgijd pic.twitter.com/GhrwcCvuws — Esport3 (@esport3) April 22, 2026

Sobre la lesión de Lamine Yamal, Gavi también confesó que «está jodido, obviamente, porque él sabe lo importante que es para nosotros y él, como jugador profesional, quiere jugar siempre», deseando que su recuperación sea lo más rápida posible: «Y bueno, está jodido, pero espero que sea lo menos posible porque es un jugador muy importante para nosotros».