El Comité Olímpico Español consigue el apoyo unánime del deporte en su gestión

El Comité Olímpico Español ha celebrado este miércoles, 3 de junio, su Asamblea General Ordinaria anual en el Auditorio Goyeneche de la sede de la entidad olímpica. La sesión, presidida por Alejandro Blanco, ha servido para presentar el informe de actividades del COE, el cierre económico correspondiente al ejercicio 2025 y el presupuesto de la entidad para 2026.

Durante su intervención, el presidente del COE realizó un balance de la actividad desarrollada por la institución durante el último año, destacando los programas de apoyo a deportistas, entrenadores y federaciones, así como los proyectos educativos, formativos y de difusión de los valores olímpicos impulsados por la entidad.

Alejandro Blanco puso en valor la labor que el Comité Olímpico Español continúa desarrollando junto a sus socios y patrocinadores para acercar el deporte a toda la sociedad, así como el crecimiento de iniciativas consolidadas como la Oficina de Atención al Deportista, el Programa Pódium, los programas de formación, la reciente apertura de la Universidad UCAM-COE en Torrejón de Ardoz y las campañas educativas que promueven los valores del olimpismo en centros escolares de toda España. Asimismo, destacó la confianza que cada año depositan nuevas empresas en el proyecto del Comité Olímpico Español, ampliando la familia de colaboradores de la entidad y reforzando su capacidad para impulsar nuevos proyectos en beneficio del deporte español.

En el ámbito deportivo, la Asamblea repasó los principales resultados obtenidos por los deportistas españoles durante el último año, tanto en competiciones olímpicas como en campeonatos del mundo y de Europa. Asimismo, se destacó la histórica actuación del Equipo Olímpico Español en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, donde España logró el mejor resultado de su historia en una cita olímpica invernal gracias a la consecución de una medalla de oro y dos medallas de bronce.

La Asamblea también sirvió para analizar los retos deportivos de los próximos años, con especial atención a los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026 y a la preparación del ciclo olímpico que culminará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Comité Olímpico Español brilla

Durante la sesión se presentaron las cuentas correspondientes al ejercicio 2025, auditadas por Ernst & Young, cuyos responsables volvieron a destacar la transparencia y el rigor en la gestión económica de la entidad.

Pese a las dificultades económicas registradas en 2025 derivadas de la reducción de ingresos procedentes de los patrocinadores olímpicos mundiales, cuya renovación continúa negociando el Comité Olímpico Internacional, no se han reducido las actividades deportivas y de gestión del COE (formación, ayuda a deportistas, promoción, etc.), y el déficit generado se ha cubierto con los recursos sobrantes del ciclo olímpico anterior.

Además, se ha presentado un presupuesto para 2026 con un superávit considerable que compensa ampliamente el déficit anterior, con objeto de dotar de fondos al COE de cara a los próximos retos olímpicos, especialmente los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por otro lado, se informó a la Asamblea de que los recursos destinados por el COE en beneficio de las federaciones deportivas españolas, deportistas y técnicos continúan siendo una prioridad de la entidad, reforzando su compromiso con el desarrollo del deporte español.

Todos los puntos incluidos en el orden del día fueron aprobados por unanimidad por los miembros de la Asamblea General, ratificando así la confianza de la familia olímpica española en la gestión desarrollada por el Comité Olímpico Español bajo el liderazgo de su presidente Alejandro Blanco.