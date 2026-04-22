El Barcelona ganó por la mínima al Celta de Vigo en el Camp Nou en un triste partido del equipo culé que estuvo marcado por la lesión de Lamine Yamal antes del descanso. La baja del ’10’ blaugrana es un duro peaje que pagan los de Flick con estos tres puntos. También Cancelo se lesionó en la primera parte. El único gol del partido lo hizo el propio Yamal de penalti justo antes de lesionarse. El Barça mantiene los nueve puntos de distancia respecto al Real Madrid.

Tres puntos, un duro peaje y poco más en el Camp Nou. Un partido que estuvo parado durante 20 minutos antes del descanso por una asistencia médica en la grada y que terminó casi entrando en el día de Sant Jordi. El Barcelona logró mantener los nueve puntos respecto al Real Madrid a falta de seis jornadas. Pero la lesión de Lamine Yamal, con el isquio roto, deja al club muy preocupado y en vilo.

Tras la victoria del Real Madrid en el Bernabéu ante el Alavés, el Barcelona salió al césped del Camp Nou con seis puntos de ventaja en el liderato. El objetivo para Hansi Flick y su equipo era claro, volver a ganar para recuperar esa distancia de nueve puntos. También una victoria ayudaría a empezar a olvidar el varapalo europeo con la eliminación de la Champions la semana pasada.

Flick apostó por Eric y Gavi en el medio, Dani Olmo por dentro y Ferran Torres como nueve. Para ello tuvo que dejar en el banquillo a De Jong, Fermín, Rashford y Lewandowski. El Celta no llegaba en buena dinámica y salió al terreno de juego con varios ex culés como Marcos Alonso, Ilaix Moriba o Jutglá.

Un inicio fulgurante en el Barcelona-Celta

El inicio de partido en el Camp Nou fue trepidante. A los 15 segundos de juego tuvimos la primera ocasión y en un minuto ya se habían producido tres remates. La primera del choque la tuvo Lamine Yamal tras quitarle una pelota a Marcos Alonso. Ni 20 segundos tardó en amenazar a la portería del Celta con un disparo al lateral de la red.

La respuesta del Celta de Vigo fue express y con una ocasión más peligrosa. A los 39 segundos de juego, Pablo Durán remató desde la frontal y obligó a Joan García a sacar una gran mano aérea. Tras el córner, Durán volvió a rematar a las manos del portero catalán. El partido estaba muy abierto, aunque tras ese inicio tremendamente bueno de ambos, Barça y Celta relajaron su juego. Los dos, además, querían tener el control de la pelota.

El Celta estaba muy bien plantado en el Camp Nou. Un equipo que fuera de casa sabe jugar muy bien. Estaba limitando las ocasiones culés a la nada y llegando con peligro. En el minuto 15, perdonó Jutglá. Recibió un gran pase filtrado, algo escorado, y su remate ante Joan la mandó arriba.

No estaba fino el Barcelona, con un juego bastante lento y asomándose muy poco a la portería gallega. Para colmo, su defensa volvió a sufrir un contratiempo importante en forma de lesión a los 23 minutos de juego. Cancelo sintió unos problemas en su rodilla y pidió el cambio. Habrá que esperar para saber la gravedad, pero el mejor lateral en los últimos meses para Flick caía. Entró Balde en su lugar.

Volvió a intentarlo Lamine Yamal en el minuto 28 con un remate desde la frontal con el exterior que se fue lamiendo el poste. Poco más en el Barça, que no estaba nada cómodo, ya que no tenía el control. No volvió a avisar el equipo culé hasta el 36 con un remate de Olmo desviado tras un gran centro de Lamine. Todo lo hacía Yamal en el Barcelona. Era el único jugador blaugrana que estaba ofreciendo algo sobre el césped.

Lamine Yamal adelanta al Barça… y se lesiona

El final de la primera parte fue una locura. Pasó de todo. El barcelonismo pasó de levantar las manos de alegría a llevárselas a la cabeza de pena y angustia. Primero, Lamine Yamal, el mejor del partido, se metió en el área gallega y cayó derribado. Penalti claro, aunque Munuera se lo pensó durante unos segundos.

La pelota la cogió el ’10’ blaugrana sin pensarlo. Tiró el penalti y gol. 1-0 a favor del Barcelona en el minuto 39. Todo era alegría en el Camp Nou con este tanto. Pero duró apenas unos segundos. Todo se desvaneció cuando Lamine Yamal se tiró al suelo con claros gestos de dolor. Su cara no presagiaba nada bueno.

Lamine Yamal, al lanzar el penalti, se lesionó. Se tiró al césped casi mareado, fue atendido sobre el terreno de juego y pidió el cambio al instante. Se marchó por su propio pie y las primeras exploraciones apuntaban a una rotura de isquio. Sintió el pinchazo en la zona posterior de su muslo izquierdo y no pudo seguir. En vilo quedaba el Barça con esta lesión y también la selección española con el Mundial a la vuelta de la esquina.

20 minutos de parón antes del descanso

Justo después de la lesión de Lamine y la entrada al campo de Roony, el partido estuvo parado durante 20 minutos. El Camp Nou se quedó helado mientras atendían a un aficionado de 60 años tras sufrir una parada caradiorespiratoria. Fue evacuado en camilla, estable, directo al hospital. Pero el susto fue tremendo.

El Barcelona ya había hecho dos cambios y el tercero lo hizo durante el descanso para no gastar la tercera ventana. Salió Fermín López por Gavi y el Barça comenzaba la defensa del 1-0 mientras buscaba el segundo.

Gol anulado a Ferran tras el descanso

Ferran Torres hizo un golazo para anotar el segundo en el minuto 55 tras un pase precioso de Pedri. El nueve culé le pegó de primeras. Pero tras varios segundos de celebración, el VAR lo anuló por fuera de juego del ariete valenciano. Otro varapalo para el equipo culé.

Giráldez reaccionó en el banquillo sacando a Swedberg y Mingueza en el minuto 63. Minutos después metió al césped a Borja Iglesias. El partido estaba vivo. La respuesta de Hansi Flick fue agotar sus cambios metiendo en el verde a De Jong y Rashford por Olmo y Ferran.

El tramo final de partido era muy frío. El Barcelona jugaba a un ritmo muy lento y sin apenas crear ocasiones de peligro. Y el Celta tampoco era capaz de avivar el duelo. Estaba todo muy apagado y parecía más un amistoso. Y eso que solamente iban 1-0.

La última jugada del partido la provocó Eric con una falta a destiempo sobre Moriba en la frontal. Quedaba un minuto de partido y era la última del choque. Disparó el ex culé Marcos Alonso y pegó en la barrera. Celebró el Barcelona con angustia porque significaba la victoria.