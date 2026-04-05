Gavi se acuerda del Madrid tras ganar al Atlético: «¡A 7!»

Gavi se acordó del Real Madrid después de su sufrido triunfo en el Metropolitano. La derrota previa de los blancos en Mallorca y la victoria posterior de los de Hansi Flick dejaban la Liga casi vista para sentencia. Y eso no pasó desapercibido entre los jugadores del Barcelona que, en medio del éxtasis por haber ganado al Atlético, mandaron un mensaje al eterno rival a través de las redes del centrocampista culé.

A falta de ocho jornadas para el final del campeonato nacional, el Barcelona es líder con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Todavía deben jugar el Clásico de la segunda vuelta en el Camp Nou, pero la distancia parece casi insalvable para los de Álvaro Arbeloa. De hecho, el Barça podría ser campeón en el Clásico.

Si se mantiene esta distancia y los azulgrana vencen en el partido de la jornada 35, aventajarían en 10 puntos al eterno rival a falta de nueve por disputarse. Gavi sabía que esta distancia les da media Liga y lo celebró con una foto junto a Ferran Torres y Cubarsí en el vestuario y un mensaje directo al eterno rival: «¡3 puntos más y a 7! ¡Vamos, hostia! ¡Visca Barça!».

La derrota del Real Madrid en Son Moix le ha salido muy cara. El Barça, con algo de fortuna, doblegó al Atlético, que ya estaba sin opciones en la Liga, y se escapa en la clasificación. Las caras de Gavi, Cubarsí y Ferran reflejan la felicidad de una plantilla que ya se ve revalidando el título de Liga.