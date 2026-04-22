Por qué se ha retrasado el partido del Barcelona – Celta de Vigo: estuvo parado 20 minutos antes del descanso

El partido de Liga entre el Barcelona y el Celta de Vigo estuvo parado durante 20 minutos justo antes de llegar al descanso por una atención médica en la grada del Camp Nou, muy cerca de uno de los fondos donde el equipo culé marcó el 1-0. Sucedió en el minuto 39 tras el gol de penalti de Lamine Yamal y su posterior lesión. El partido no se reanudó hasta el minuto 59 con ambos equipos sin saber lo que ocurría exactamente.

Marcó el Barcelona en el minuto 39 y lo que ocurrió después no lo quería nadie. Anotó Lamine Yamal de penalti y se lesionó. Tuvo que pedir el cambio con mala cara y malos gestos. Justo después, las asistencias médicas tuvieron que asistir a una persona en la grada del Camp Nou.

«El partido ha sido interrumpido debido a una asistencia sanitaria en la grada», informaba el Barcelona a través de sus redes sociales y por megafonía. Pero durante varios minutos nadie sabía lo que ocurría. Y sobre todo la gravedad. Munuera Montero estuvo hablando durante un tiempo con los Mossos y los jugadores intentan no quedarse fríos.

El partido estuvo parado durante 20 minutos y finalmente se reanudó. La persona atendida fue evacuada del Camp Nou en camilla y el partido pudo seguir sin saber realmente la gravedad exacta de esa asistencia. Movistar Plus informó que un aficionado había sufrido una parada cardiorespiratoria en la grada, fue estabilizado durante esos 20 minutos y está estable en el hospital Ondacero añadió que era un aficionado de 60 años.