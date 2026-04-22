Otro contratiempo para la defensa del Barcelona: Cancelo se marcha lesionado con problemas de rodilla

El FC Barcelona sigue acumulando bajas en defensa. El último en sumarse a los problemas físicos de la retaguardia culé ha sido Joao Cancelo. El futbolista portugués se ha retirado lesionado ante el Celta en la primera mitad. Corría el minuto 20 del partido correspondiente a la jornada 32 de Liga cuando el lateral zurdo notó un dolor en su rodilla derecha. Después de ser atendido por los servicios médicos del club, Cancelo salió sustituido y dejó su lugar a Alejandro Balde.

A falta de más información sobre el posible alcance de esta lesión, Hansi Flick vuelve a contar con un contratiempo en su defensa. Joao Cancelo se había convertido en un fijo para el técnico alemán desde su regreso en el mercado invernal. El luso se ha impuesto a Balde, también mermado por las lesiones, en la pelea por hacerse con el puesto de lateral zurdo titular. Ahora, el canterano culé tendrá de nuevo la oportunidad de recuperar su mejor versión y ganar enteros en la defensa del FC Barcelona.

🔄 Cambio en el Barça | 23’ ↑🟢 Balde

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Las primeras imágenes de Joao Cancelo sobre el césped del Camp Nou no han llamado al optimismo. El internacional con la selección portuguesa se quejó de una dolencia en la parte superior de su rodilla derecha. En un primer momento, cojeó tras volver a ponerse en pie después de ser atendido. Después, caminó con normalidad y sin aparentes signos de cojera; lo que da esperanzas de que se trate de un mero susto

Las lesiones azotan al Barcelona… y a su defensa

De confirmarse la lesión de Joao Cancelo, Hansi Flick deberá volver a reconfigurar su línea defensiva de cara a la recta final de temporada. Con seis jornadas por delante, el FC Barcelona ha recuperado efectivos, pero ha perdido a uno de sus fijos en la retaguardia. El luso se había hecho con la titularidad en detrimento de un Alejandro Balde que no vive su mejor temporada en el conjunto blaugrana.

La baja de Cancelo se sumaría a otras que ya ha sufrido el Barça en defensa, como la de larga duración de Christensen -que permitió inscribir a Cancelo- o las recurrentes ausencias por motivos físicos de Ronald Araujo, Eric García o Jules Koundé. El conjunto culé no forzará para recuperar al portugués, ya que cuenta con una importante ventaja de nueve puntos con el Real Madrid a falta de seis jornadas de Liga.