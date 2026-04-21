Alineación posible del Barcelona contra el Celta de Vigo: De Jong es la novedad

La alineación del Barcelona para medirse al Celta de Vigo este miércoles en el Camp Nou con motivo de la jornada 33 de la Liga no tendrá muchas sorpresas. Hansi Flick sacará a su mejor once posible para mantener la distancia en el liderato y poder levantar el título lo antes posible. De Jong puede ser la novedad más reseñable en su regreso a la titularidad y Gavi le puede acompañar en el medio.

Joan García es la primera pieza de la alineación del Barcelona para medirse este miércoles a partir de las 21:30 horas al Celta de Vigo. El portero catalán quiere seguir acumulando porterías a cero en esta recta final de campeonato y ante el cuadro gallego tiene una opción para ello.

La defensa del Barcelona tampoco presentará muchas novedades. Vuelve Cubarsí al centro de la defensa culé tras cumplir sanción en Champions y a su lado en el centro de la zaga estará Eric García. Se quedará en el banquillo Gerard Martín. Los laterales serán para Koundé y Cancelo.

En el centro del campo de la alineación del Barcelona, la principal novedad del equipo puede ser Frenkie de Jong. El holandés podría jugar su primer duelo como titular tras recuperarse de su lesión. Junto a él le acompañarían Pedri y Gavi.

Fermín López jugaría en una de las bandas para iniciar un ataque del Barcelona que estaría completado por Lamine Yamal en el otro costado y Ferran Torres en la punta de lanza.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Celta de Vigo este miércoles en el Camp Nou con motivo de la jornada 33 de Liga: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Cancelo; Pedri, De Jong, Gavi, Fermín; Lamine Yamal y Ferran Torres.