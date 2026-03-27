Ferran Torres: por enésima vez en la rampa de salida

Está siendo la temporada más regular en cuanto a minutos y titularidades desde que llegó al Barcelona en 2022, ya ha superado su récord personal de goles en una campa en la Liga y está a tres, con dos meses aún de competición por delante, de mejorar su mejor registro de cara a puerta entre todas las competiciones, pero las dudas nunca se separan de Ferran Torres.

El próximo 30 de marzo de 2027, dentro de algo más de un año, finaliza el contrato en vigor del valenciano con el Barça. Ferran Torres entrará la próxima temporada en su último contrato en vigor con el conjunto culé y eso solamente pueden significar dos cosas: salida o renovación.

A estas alturas de la temporada, las conversaciones sobre una posible renovación de Ferran Torres aún no se han producido, el delantero está nuevamente entre los candidatos a apilarse en la rampa de salida del Barça de cara al verano. No termina de ser un jugador verdaderamente diferencial para la dirección culé y el runrún de un gran fichaje para el ‘9’ este verano con las dudas aún persistentes en la continuidad de Robert Lewandowski, dejan en mal lugar a Ferran.

La realidad es que Ferran comenzó la presente temporada como un tiro. Aprovechó bien la acumulación de minutos que tuvo antes las cada vez más recurrentes lesiones de Lewandowski. De hecho, en lo que va de temporada ha jugado más partidos que el polaco (40 frente a 37), e incluso más titularidades (26 por 22), pero llevan el mismo número de tantos por el momento (16).

Pero el rendimiento de Ferran Torres ha caído en picado en los últimos meses. Su efectividad de cara al gol se ha visto frenada con fuerza, de hecho lleva dos meses sin ver puerta en los minutos que ha dispuesto por parte de Hansi Flick, que no han sido precisamente pocos. Su último gol fue el 31 de enero en el Elche-Barça que acabó 1-3.

Según Sport, en estos momentos el Barça no tiene una decisión tomada en firme por Ferran Torres, situación que ya supone un varapalo para el jugador, siempre con la incógnita sobre sus hombros, con dudas, sin estar firmemente ratificado en la plantilla en ningún momento. La proximidad con el fin de su contrato pone en la tesitura al club de renovarle o empujarle finalmente hacia una salida, una situación que se ha repetido en múltiples veranos, la enésima vez que está en la rampa de salida.

Así, tanto el rumbo que tome el fichaje de un delantero este verano en Can Barça, una de las prioridades de Laporta, Deco y Flick; como la decisión final con Robert Lewandowski, ponen en entredicho la continuidad de Ferran Torres, que mantiene su deseo de continuar en el club blaugrana por más años siempre y cuando se le ofrezca una renovación.

Ante toda esta situación hay un último actor, el Atlético de Madrid, que se mantiene alerto ante la posibilidad de que Ferran Torres esté en el mercado. En los últimos años, al club colchonero le han funcionado muy bien los delanteros culés que se han quedado sin sitio, véase David Villa o Luis Suárez, también Antoine Griezmann aunque éste hizo el camino de vuelta.