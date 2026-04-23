Flick sobre la lesión de Lamine Yamal: «Tenemos que esperar… pero hay que aceptarlo»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Camp Nou para analizar la victoria del Barcelona sobre el Celta de Vigo por la mínima gracias a un solitario gol de Lamine Yamal de penalti. También comentó preocupado la lesión de su joven perla, que sufrió una rotura en el isquio cuando golpeó el penalti que le dio la victoria.

El Barcelona pagó un duro peaje con las lesiones de Lamine Yamal y Cancelo a pesar de ganar al Celta. El partido fue muy pobre, con tres disparos a portería y solamente tres remates a portería.

«El Celta juega muy bien, hemos sufrido hoy. La primera parte ha sido complicada, también nos han afectado las lesiones que hemos tenido. En la segunda parte hemos luchado como equipo», comenzó señalando sobre el partido el entrenador del Barcelona.

«Tenemos que esperar a mañana… Es un jugador muy importante para nosotros, pero tenemos que aceptarlo», dijo Flick sobre la lesión de Lamine Yamal.

«Tendremos un diagnóstico claro y lo veremos. Debemos aceptarlo, no es fácil, es una lástima para nosotros porque es un jugador muy importante, igual que João. Espero que la lesión no sea demasiado grave», añadió sobre Yamal y Cancelo.

«¿Hablé con el árbitro y vi la jugada del gol? No, solo vi la imagen fija, y es la misma imagen que tenéis vosotros, creo. Pero al final, el resultado es 1-0 y tenemos que centrarnos en el próximo partido», comentó Flick sobre el gol anulado a Ferran Torres por fuera de juego.