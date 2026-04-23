La Liga: Barcelona-Celta de Vigo

Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Celta

El Barcelona ganó con lo justo al Celta

El Real Madrid venía de ganar en el Bernabéu ante el Alavés

El Barcelona gana por la mínima al Celta pero paga un duro peaje con la baja de Lamine Yamal

Clasificación Barcelona
Joan atrapa la pelota contra el Celta. (EFE)

El Barcelona venció al Celta de Vigo con lo justo y por la mínima gracias a un gol de Lamine Yamal de penalti justo antes del descanso. Tras el tanto, la estrella blaugrana se lesionó y no tiene buena pinta tras sentir un pinchazo en el isquio. El equipo culé mantiene los nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de seis jornadas por disputarse.

Un día antes, el Real Madrid sumó una victoria este martes en el Santiago Bernabéu ante el Deportivo Alavés para seguir peleando por la Liga. Aún restan seis jornadas para que termine el campeonato, y la pelea por el título, los puestos europeos y la salvación está más caliente que nunca.

La clasificación de la Liga con la victoria del Barcelona

  1. Barcelona: 82 puntos
  2. Real Madrid: 73
  3. Villarreal: 61
  4. Atlético: 57
  5. Betis: 49
  6. Getafe: 44
  7. Celta de Vigo: 44
  8. Real Sociedad: 42
  9. Athletic: 41
  10. Osasuna: 39
  11. Girona: 38
  12. Espanyol: 38
  13. Valencia: 36
  14. Mallorca: 35
  15. Elche: 35
  16. Rayo Vallecano: 35
  17. Sevilla: 34
  18. Alavés: 33
  19. Levante: 29
  20. Oviedo: 27

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