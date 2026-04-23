Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Celta

El Barcelona venció al Celta de Vigo con lo justo y por la mínima gracias a un gol de Lamine Yamal de penalti justo antes del descanso. Tras el tanto, la estrella blaugrana se lesionó y no tiene buena pinta tras sentir un pinchazo en el isquio. El equipo culé mantiene los nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de seis jornadas por disputarse.

Un día antes, el Real Madrid sumó una victoria este martes en el Santiago Bernabéu ante el Deportivo Alavés para seguir peleando por la Liga. Aún restan seis jornadas para que termine el campeonato, y la pelea por el título, los puestos europeos y la salvación está más caliente que nunca.

La clasificación de la Liga con la victoria del Barcelona