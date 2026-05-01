Raphinha y Marc Bernal entrenan con normalidad y viajarán a Pamplona para medirse a Osasuna

Raphinha, Marc Bernal y Christensen se han ejercitado este viernes con total normalidad junto al grupo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y están a la espera de recibir el alta médica para poder viajar a Pamplona con el equipo para disputar el Osasuna-Barcelona de este sábado en El Sadar. Los tres jugadores ya regresaron a la dinámica grupal hace un par de días y están listos para volver. Lamine Yamal es la única baja por lesión y Koundé no podrá jugar por sanción.

La enfermería del Barcelona, poco a poco, se va vaciando. Raphinha, Bernal y Christensen salieron de una tacada hace dos días y ya están entrenando con normalidad junto al resto del equipo. Los tres jugadores azulgranas esperan recibir el alta médica en las próximas horas para poder viajar a Pamplona con el resto de la expedición.

Raphinha se lesionó con Brasil el pasado 26 de marzo durante un amistoso en Estados Unidos contra Francia y su último partido con el Barcelona fue el 22 de marzo. Más de un mes después espera tener minutos ante Osasuna y llegar al 100% al Clásico para ganar la Liga ante el Real Madrid.

Marc Bernal se lesionó el pasado 4 de abril durante el partido de Liga en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Se perdió la eliminatoria de Champions contra el equipo rojiblanco y casi un mes después ya está recuperado. El caso de Christensen es más grave, ya que no juega con el equipo desde el 16 de diciembre en Copa del Rey contra el Guadalajara.

Solamente Lamine Yamal forma parte de la enfermería culé antes de medirse a Osasuna en un partido clave para ganar el título de Liga. También será baja Koundé, pero en este caso es por sanción. Si el Barça quiere ganar la Liga este mismo fin de semana, tendrá que ganar a Osasuna en El Sadar este sábado y esperar a que el Real Madrid no gane en campo del Espanyol. Si los blancos vencen, los de Hansi Flick tendrán la oportunidad de cantar el alirón en el Clásico del 10 de mayo en el Camp Nou.