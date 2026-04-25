Sale a la luz la imagen que demuestra que Lamine Yamal estaba lesionado antes de jugar contra el Celta

Lamine Yamal jugó hasta que se rompió. Esa es la lectura que pudo sacarse a raíz de las nuevas imágenes que se mostraron acerca de cómo el futbolista del Barcelona se tocaba la zona que se terminó lesionando antes incluso de empezar el partido ante el Celta de Vigo este miércoles. Una molestia que le ha hecho perderse lo que resta de temporada con el Mundial en vilo, fruto del error de no haber parado a tiempo.

Aunque Lamine se tiró al suelo después de marcar el penalti en el minuto 40 de partido, la realidad es que ya estaba arrastrando problemas en ese bíceps femoral. De hecho, las cámaras de televisión captaron el momento en el que el delantero se mostraba preocupado después de dar unos pocos pasos tras saltar al césped. Aun así, Yamal ni avisó a Hansi Flick, ni al staff ni al cuerpo médico para que le mirasen esa zona y si estaba para jugar contra el Celta. Una decisión que le pasó factura para estar en el Clásico en el Camp Nou ni para coger ritmo para la Copa del Mundo que arrancará el próximo mes de junio.

«Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial», detalló el parte médico días después.

Una baja muy sensible para Flick, que no podrá contar con su estrella en las semanas donde esperan certificar la Liga, el único título de la temporada. Con el empate del Real Madrid ante el Betis, ganar sin Lamine Yamal este sábado ante el Getafe dejaría una ventaja de once puntos a falta de quince por disputarse en las últimas cinco jornadas. La posibilidad de cantar el alirón en el Clásico es posible, pero toda posibilidad de cerrar el campeonato será 100% sin Lamine en el césped. La gran carga de minutos de Flick le pesó demasiado y las facturas le han pasado, por suerte, con la campaña del Barcelona ya encarrilada.