Getafe-Barcelona: a Flick le espera una trampa

El Barcelona visita al Getafe en el Coliseum este sábado (16:15 horas) en un duelo que puede ser decisivo para que el equipo culé pueda levantar la Liga esta temporada. Los de Hansi Flick tienen nueve puntos de renta respecto al Real Madrid y quedan seis jornadas en disputa. La baja más importante es la de Lamine Yamal, pero el cuadro blaugrana viaja a Madrid también sin Eric García, Raphinha o Marc Bernal.

Cinco años consecutivos lleva el Getafe quitándole puntos al Barcelona en Liga en el Coliseum. Desde 2019 no gana el equipo culé allí. El año pasado, empate, el cuarto consecutivo. En octubre de 2020 ganó el equipo azulón por 1-0.

Por lo tanto, la plaza de Getafe siempre es muy complicada para el Barcelona y Flick es consciente de ello. Es uno de los partidos marcados en rojo en el calendario donde el equipo culé puede pinchar. Un cuadro azulón que, además, es sexto y sueña con entrar en Europa de cara a la próxima temporada. La planta de Bordalás espera al Barça.

El Getafe espera al Barça en el Coliseum con tres victorias sumadas en las últimas cuatro jornadas en casa, y el duelo perdido fue ante el Sevilla (0-1) en inferioridad numérica. De hecho, en las últimas ocho jornadas de Liga, los de José Bordalás llevan cuatro expulsiones, que costaron tres derrotas, salvo en el Bernabéu, que ganaron 0-1 con una expulsión por bando al final del choque.

Y en parte en eso recae el buen hacer del Getafe, en un juego criticado por muchos por su potencia física, por cortar y parar el tiempo. Pero otros, como Bordalás, niegan y rehúyen esas críticas.

El Barcelona quiere esquivar la trampa de Getafe

Los ‘culers’, líderes firmes, saben que están ante una de las salidas más duras del año y, sin duda, la más complicada o clave de las que restan por jugarse en este tramo final de Liga. Tras caer eliminados en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, los blaugranas se centran ahora en intentar revalidar el título doméstico y tienen claro que este partido es una ‘final’.

Vienen de ganar al Celta con el penalti convertido por Lamine Yamal. Pero el extremo, al recibir él mismo la pena máxima, notó algo que pensó que no iba a ser nada, tiró y acertó, pero se lesionó. No jugará más en esta Liga, y ahora el Barça afronta sin su gran estrella, sin tener todavía recuperados a Raphinha ni a Marc Bernal, esta visita a Getafe y el resto de cinco partidos que quedan por jugar.

Así que Hansi Flick seguro que tiene marcado en rojo este partido. De momento, en la previa, el alemán y Bordalás se intercambiaron ‘elogios’, con algún reproche del técnico español al alemán por haber hablado, en el pasado, del juego duro del equipo azulón. Flick no entró al trapo, evitó el conflicto, pero de ese duelo en los banquillos se espera mucho, también.

«Nosotros no sacamos del partido a nadie. Nosotros intentamos competir a nuestro mejor nivel y con la ayuda de nuestra magnífica afición y en nuestro campo, a conseguir buenos resultados, que sabemos que no es sencillo, contra rivales de la dimensión del FC Barcelona», dijo Bordalás en la previa del choque. Su Getafe juega, logra resultados, y quiere ganar a un Barça con el que perdió 3-0 en la primera vuelta.

Bordalás no podrá contar para este duelo con las bajas ya conocidas, por ser de larga duración, de Juanmi ni Borja Mayoral, mientras que Zaid Romero está sancionado. Por su parte, Flick acude a Getafe sin Raphinha, sin Bernal, sin Eric y sin Lamine Yamal. El resto, en principio, están a plena disposición de sus técnicos.

Alineaciones de Getafe y Barcelona