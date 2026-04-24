Te contamos el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Getafe - Barcelona de la Liga Este choque entre el Getafe y el Barcelona corresponde a la jornada 32 de la Liga y se jugará en el Coliseum El Barcelona buscará sumar los tres puntos para acercarse aún más al título de Liga

El Getafe y el Barcelona se van a ver las caras en el Coliseum en esta jornada 32 de la Liga en un choque que es importante para ambos. Para los azulones, porque quieren estar en Europa la próxima temporada, mientras que los culés quieren cantar el alirón de manera matemática lo antes posible y eso pasa por ganar todos sus encuentros. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de TV para ver en directo todo lo que suceda en este choque.

Horario del Getafe – Barcelona: a qué hora empieza el partido de la Liga

El Barcelona viaja a la capital de España para enfrentarse al Getafe en el partido que corresponde a la jornada 32 de la Liga. El conjunto azulgrana entrenado por Hansi Flick llega a este choque tras ganar por 1-0 al Celta en el Camp Nou y acercarse aún más al título liguero, pero en ese choque perdió a un Lamine Yamal que no jugará más en lo que queda de temporada. Delante estará un cuadro azulón dirigido por José Bordalás que pelea por meterse en competición europea y ganó hace unos días por 0-1 a la Real Sociedad, que se había proclamado campeón de la Copa del Rey.

Cuándo es el partido de Liga Getafe – Barcelona

La Liga ha programado este apasionante Getafe – Barcelona correspondiente a la jornada 32 del campeonato nacional español para este sábado 25 de abril. La patronal que preside Javier Tebas fijó este choque entre los azulones y los culés en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad sin incidentes entre los aficionados en la previa para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Coliseum.

Dónde ver en directo gratis el Getafe vs Barcelona: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes encuentros del campeonato nacional fueron Dazn y Movistar+. Este Getafe – Barcelona de la jornada 32 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar+ Plus y Movistar la Liga. Tenemos que recordar que el primero de ellos viene incluido en el paquete básico, mientras que el segundo forma parte de una suscripción. Esto significa que este choque que se juega en el Coliseum no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.

Todos los aficionados del cuadro culé, del conjunto madrileño y los amantes del fútbol español en general también van a tener la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Getafe – Barcelona de la jornada 32 de la Liga a través de la app de Movistar+. Esta aplicación puede ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también ofrece su página web a todos sus clientes para que puedan acceder con un ordenador y no perderse nada de lo que suceda en el Coliseum este sábado.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partido que cayó en la jornada 32 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Getafe – Barcelona desde una hora y media antes del comienzo y cuando se escuche el pitido final publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en la capital de España.

Dónde escuchar por radio en directo el Getafe – Barcelona

Por otro lado, todos aquellos hinchas de estos dos clubes que tengan cosas que hacer y no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de la jornada 32 de la Liga tienen que saber que van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero van a conectar con el Coliseum para narrar el minuto a minuto de lo que suceda en el Getafe – Barcelona.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Getafe – Barcelona?

El Coliseum, al que ya hace unos años se le quitó el ‘apellido’ Alfonso Pérez, ubicado en la capital de España, será el escenario donde se jugará este apasionante Getafe – Barcelona de la jornada 32 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1998 y tiene capacidad para recibir a unos 16.500 aficionados, esperándose que este sábado haya un lleno absoluto, ya que el vigente campeón les visita y los aficionados azulones intentarán dar ese impulso a sus jugadores para que den la sorpresa.

El Comité Técnico de Árbitros designó al colegiado Francisco José Hernández Hernández para que dirija la contienda Getafe – Barcelona de la jornada 32 de la Liga. Será Javier Iglesias Villanueva el responsable del VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de considerarlo necesario, avisar a su compañero y recomendarle que revise la acción en cuestión en el monitor que se localizará entre los dos banquillos del Coliseum.