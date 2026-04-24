Alineación posible del Barcelona contra el Getafe: De Jong vuelve a la titularidad

La alineación del Barcelona para medirse este sábado al Getafe (16:15 horas) en la jornada 32 de Liga tendrá a Frenkie de Jong titular en el centro del campo por primera vez después de superar su lesión, y con una duda bastante importante en la cabeza de Hansi Flick a la hora de sustituir a Lamine Yamal en el frente de ataque.

El Barcelona se planta en el Coliseum para medirse al Getafe en un partido muy complicado para el equipo de Hansi Flick. Más complicado es si contamos que viaja a Madrid con la importante baja de Lamine Yamal, que se perderá lo que resta de temporada con su club por una lesión en el bíceps femoral. Tampoco estarán Eric García, Bernal, Raphinha ni Christensen.

La alineación del Barcelona comienza en portería con Joan García. El portero catalán buscará otra portería a cero en Getafe, tal y como hizo el pasado miércoles ante el Celta de Vigo con varias paradas de mérito.

No hay sorpresas en la defensa del Barcelona para medirse al Getafe. No estará Eric García, por lo que Gerard Martín repite en el centro de la defensa junto a Eric García. Los laterales serán de nuevo para Koundé y un Cancelo que ya se ha recuperado del susto dado en el Camp Nou ante el Celta.

Turno para Frenkie de Jong como titular en el centro del campo del Barcelona contra el Getafe. Esta vez sí, el medio holandés vuelve a salir de inicio tras superar su lesión. Junto a él jugará un Pedri indiscutible y un Gavi que se ha ganado su sitio.

Y en la delantera del Barcelona, la gran duda de Hansi Flick es buscar al sustituto ideal de Lamine Yamal, contando que Raphinha tampoco está. Fermín López y Ferran Torres parecen seguros en el once. La duda está entre Rashford y Roony.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Getafe este sábado en el Coliseum con motivo de la jornada 32 de la Liga: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; De Jong, Pedri, Gavi, Fermín; Rashford y Ferran Torres.