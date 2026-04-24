Bordalás atiza a Flick: «Debería pensar en hablar más de su equipo y no de los rivales»

El entrenador del Getafe, José Bordalás, compareció en la previa del duelo ante el Barcelona con un mensaje claro: ambición, foco en su equipo y sin distracciones externas, en una semana marcada también por sus palabras sobre Hansi Flick.

Bordalás destacó el gran momento de su equipo en la Liga, restando presión a la clasificación: «Nos hemos ganado el derecho a no tener que pensar en la clasificación». En esa misma línea, insistió en la mentalidad del grupo: «Siempre hemos tenido mentalidad ganadora, ya me conocéis. Es lo que intento inculcar a mis jugadores».

Jose Bordalás recalcó que el objetivo es centrarse en el día a día y no dejarse llevar por la situación clasificatoria: «Tenemos que vivir el día a día e intentar trabajar con esa mentalidad. No vale solo soñar».

Sobre el Barcelona, el técnico no quiso confiarse pese a las bajas: «El Barça es una grandísima plantilla, uno de los mejores equipos de Europa». Además, dejó claro que siempre prefiere enfrentarse a los mejores: «Siempre quiero que estén los mejores, sin duda». También tuvo palabras para la lesión de Lamine Yamal: «Siempre que un jugador se lesiona, me apena… siento una gran tristeza por él».

Por otro lado, el técnico se refirió a la polémica generada por unas declaraciones pasadas sobre Hansi Flick, en las que le pedía mayor caballerosidad. Lejos de avivar el conflicto, rebajó el tono y dejó un mensaje claro: «Tengo buena relación con todos los entrenadores y no hay ningún problema». Además, lanzó una reflexión sobre el comportamiento en los banquillos: «Lo único que pido es no perder el foco; cada uno tiene que pensar en su equipo y no fijarse en el rival».

En definitiva, Bordalás evitó la confrontación directa con el técnico del Barça y centró su discurso en el rendimiento del Getafe, reforzando la idea de competir hasta el final con una mentalidad ambiciosa y sin mirar más allá del siguiente partido en la Liga.