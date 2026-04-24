Liga: Getafe-Barcelona

Bordalás atiza a Flick: «Debería pensar en hablar más de su equipo y no de los rivales»

No dudo en elogiar también al club azulgrana: "El Barça es una grandísima plantilla, uno de los mejores equipos de Europa"

Habló de la lesión de Lamine Yamal: "Me apena… siento una gran tristeza por él"

Rajada de un Bordalás al límite: «No le deseo a nadie lo que está pasando esta temporada»

Bordalás, Getafe
Jose Bordalás. (Getty)

El entrenador del Getafe, José Bordalás, compareció en la previa del duelo ante el Barcelona con un mensaje claro: ambición, foco en su equipo y sin distracciones externas, en una semana marcada también por sus palabras sobre Hansi Flick.

Bordalás destacó el gran momento de su equipo en la Liga, restando presión a la clasificación: «Nos hemos ganado el derecho a no tener que pensar en la clasificación». En esa misma línea, insistió en la mentalidad del grupo: «Siempre hemos tenido mentalidad ganadora, ya me conocéis. Es lo que intento inculcar a mis jugadores».

Jose Bordalás recalcó que el objetivo es centrarse en el día a día y no dejarse llevar por la situación clasificatoria: «Tenemos que vivir el día a día e intentar trabajar con esa mentalidad. No vale solo soñar».

Sobre el Barcelona, el técnico no quiso confiarse pese a las bajas: «El Barça es una grandísima plantilla, uno de los mejores equipos de Europa». Además, dejó claro que siempre prefiere enfrentarse a los mejores: «Siempre quiero que estén los mejores, sin duda». También tuvo palabras para la lesión de Lamine Yamal: «Siempre que un jugador se lesiona, me apena… siento una gran tristeza por él».

Por otro lado, el técnico se refirió a la polémica generada por unas declaraciones pasadas sobre Hansi Flick, en las que le pedía mayor caballerosidad. Lejos de avivar el conflicto, rebajó el tono y dejó un mensaje claro: «Tengo buena relación con todos los entrenadores y no hay ningún problema». Además, lanzó una reflexión sobre el comportamiento en los banquillos: «Lo único que pido es no perder el foco; cada uno tiene que pensar en su equipo y no fijarse en el rival».

En definitiva, Bordalás evitó la confrontación directa con el técnico del Barça y centró su discurso en el rendimiento del Getafe, reforzando la idea de competir hasta el final con una mentalidad ambiciosa y sin mirar más allá del siguiente partido en la Liga.

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